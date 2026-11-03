柯文哲台南新營助選 稱民眾黨全台選情「很辛苦」

台灣民眾黨創黨主席柯文哲今上午前往台南新營陪民眾黨市議員候選人陳詩薇車隊掃街，下午將轉往永康與市議員候選人林乃立一同拜票，對於當前民眾黨全台選情如何？柯表示，「很辛苦」。

柯文哲今早9時許到新營與陳詩薇一同登上競選宣傳車，展開新營及柳營區車隊掃街，2人以麥克風向沿途民眾請安問候，爭取支持。

面對媒體詢問，柯文哲說，行程跑到自己都搞不清楚，一下屏東、一下高雄，明天好像在彰化。對於民眾黨目前在全台選情如何？他回說，很辛苦。

柯文哲也說，台南溪北地區自南縣市合併迄今16年來資源不均，鄉親們都很清楚，希望陳詩薇當選後在議會全力為選民喉舌。

陳詩薇是民眾黨在台南市市議員第一選區唯一提名者，陳表示，第1選區選情每天都很激烈，台南早期綠油油，如今在野已大聯盟、藍白大團結，希望讓台南進步，而不是執著在哪一個黨派。