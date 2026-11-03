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陳水扁揮毫春聯贈陳亭妃 稱10多年就勸進選台南市長

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
民進黨台南市長候選人陳亭妃今啟動37區鐵馬拜會行程，前總統陳水扁（中）致贈自己揮毫的春聯預祝高票當選，他透露，10多年前就勸進陳參選台南市長。記者謝進盛／攝影
民進黨台南市長候選人陳亭妃今啟動37區鐵馬拜會行程，前總統陳水扁（中）致贈自己揮毫的春聯預祝高票當選，他透露，10多年前就勸進陳參選台南市長。記者謝進盛／攝影

民進黨台南市長候選人陳亭妃今啟動37區鐵馬拜會行程，前總統陳水扁以神秘嘉賓現身，更致贈自己揮毫的春聯預祝高票當選，他透露，10多年前就勸進陳參選台南市長，更意有所指當前民進黨內「團結」重要性。

2026九合一選舉

陳亭妃今在歸仁仁壽宮前啟動37區鐵馬拜會行程，陳水扁上午在隊伍出發前現身引起鄉親們一陣騷動，更拿出寫有「女力起飛陳亭妃」、「五線齊發賴瑞隆」、「洋流外溢滿台灣」贈送給陳亭妃，更強調這是他發想、親手揮毫。

陳水扁說，台南號稱是民主聖地，但迄今竟然從未出現女市長，反觀花蓮、嘉義等縣市早就有，他也肯定陳亭妃絕對有能力承當台南市長，更指出，早在10多年前他「在裡面」陳亭妃去監獄探望他時，就勸進陳要準備、參選台南市長。

陳水扁也話鋒一轉說，賴清德總統兼民進黨主席已下軍狀令，台南市要拿全國縣市長選舉最高得票率，這絕對不能開玩笑。

他說，當年（2014）賴清德總統參選台南市長拿下70多趴得票率，這次陳亭妃要突破這天花板真的不簡單，但至少也要拿下7成，陳水扁還詢問大家好不好？！眾人高聲喊「好！」陳水扁則打趣說「不好也得好，不然多漏氣的！」

陳水扁也提醒，選舉不是穩上的，就像立委林俊憲近日頻頻強調「戒慎恐懼」，結果陳說，「今天沒看到他」，場面一度尷尬，隨後陳繼續說，無論如何一定要完成賴清德總統所交付的任務。

陳水扁也意有所指說，最重要內部要團結，不管怎樣，初選都過去了，不要再計較了，他要千拜託萬拜託。

陳水扁也提到，未來台南市議會議長誰要來當？他說，不管哪一派？未來只有「台南派」，「攏總是賴清德派」，所以未來議長人選，也都應該由賴清德主席來派。

他強調，這不是在講笑話，是他的內心話，如此一來，台南未來4年要起飛才真的有可能。

民進黨台南市長候選人陳亭妃今啟動37區鐵馬拜會行程，陳帶隊出發。記者謝進盛／攝影
民進黨台南市長候選人陳亭妃今啟動37區鐵馬拜會行程，陳帶隊出發。記者謝進盛／攝影

陳水扁認為，未來南市議長人選，也都應該由賴清德主席來指派。記者謝進盛／攝影
陳水扁認為，未來南市議長人選，也都應該由賴清德主席來指派。記者謝進盛／攝影

陳水扁 陳亭妃 春聯 2026九合一選舉

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