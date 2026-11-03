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朱家祥遭拔官風波延燒 游淑貞競辦：人事調動不知情、恪守行政中立

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣長候選人游淑貞競選辦公室今天發布三點聲明，強調團隊依法行政、恪守行政中立，對縣府人事無權干涉也不知情，呼籲各界回歸實質政策討論，拒絕選前政治操作。圖／游淑貞競選團隊提供
花蓮縣長候選人游淑貞競選辦公室今天發布三點聲明，強調團隊依法行政、恪守行政中立，對縣府人事無權干涉也不知情，呼籲各界回歸實質政策討論，拒絕選前政治操作。圖／游淑貞競選團隊提供

花蓮縣長選舉倒數不到1個月，花蓮縣衛生局長朱家祥傳出因拒絕動員衛生局同仁支持縣長候選人游淑貞而遭辭退，游淑貞競選辦公室今天發布三點聲明，強調團隊依法行政、恪守行政中立，對縣府人事無權干涉也不知情，呼籲各界回歸實質政策討論，拒絕選前政治操作。

2026九合一選舉

競選團隊表示，游淑貞深耕花蓮30多年，從幼教基層做起，歷任鄉民代表、縣議員，並擔任吉安鄉長至今，一路走來，始終謹守分際、恪守行政中立；而競選團隊自成立以來，亦將「依法行政」與「行政中立」視為不可妥協的最高原則。

競選團隊指出，對於花蓮縣政府內部的政務官及文官人事任免與職務調動，屬縣府行政權責，游淑貞事前完全不知情、未曾參與，更無權干涉，對專業公務人員過去為花蓮鄉親的付出，致上最高的感謝與肯定。

競選團隊表示，花蓮剛經歷地震與風災的嚴峻考驗，鄉親現在最需要的是安心、穩定與希望，游淑貞堅信，鄉親的支持來自於扎實的政見與長期默默服務的成果，絕非任何政治動員。

競選團隊強烈呼籲各界，應將焦點放回攸關花蓮未來的交通、醫療、長照與產業發展等實質政策討論，不希望任何縣府公務體系的推動過程被轉化為選前政治操作，期盼共同維護花蓮和諧、善良的選舉風氣。

游淑貞 行政中立 衛生局 2026九合一選舉 花蓮縣選舉

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