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掃街突遇北投市場工程鷹架倒塌 蔣萬安：石舫亘立即暫停活動
北投市場拆除及改建日前開工，舊市場上午拆除時，發生鷹架倒塌，造成2人受傷，市長蔣萬安的太太石舫亘上午正好在北投市場拜票掃街，競辦緊急暫停掃街。蔣萬安上午受訪指出，已對施工單位予以重罰。
蔣萬安競辦指出，石舫亘上午前往北投中繼市場掃街拜票，向市場攤商及採買民眾親切問候。行程進行期間，鄰近的市場工地傳出鷹架倒塌，石舫亘得知後，立即暫停市場掃街行程，隨行的議員張斯綱、林杏兒也馬上趕赴現場關心了解狀況。
蔣萬安競選辦公室表示，對於附近工地發生意外，第一時間以現場安全為優先，並將持續關心事故後續處理情形。
蔣萬安上午出席台北府城隍廟建廟145周年記者會受訪指出，目前了解鷹架倒塌2個人受傷，並沒有受困，緊急協助送醫，市府也對施工單位予以重罰。
媒體也問，太太早上到北投市場掃街，人氣不輸市長，覺得她是選戰最強分身？蔣萬安說，她一直以來都是最強的後盾，也謝謝她願意幫忙分擔很多選務的工作。現在北投市場有鷹架倒塌，那她即刻也暫停一切的活動。
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