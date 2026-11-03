何欣純民調領先10.7個百分點 逢甲大學助理教授：模型應公開檢驗

信民協會最新台中市長選舉民調，民進黨參選人何欣純支持度41.1%，領先國民黨參選人江啟臣的30.4%，差距達10.7個百分點；但報告進一步推估得票率，江啟臣為47.1%至50.3%，何欣純為48.6%至51.9%，雙方區間明顯重疊，呈現五五波態勢。逢甲大學建設學院兼任助理教授吳皇昇指出，原始支持度與推估得票率是不同指標，兩者出現落差並非不可能，但關鍵在於推估模型是否合理、透明，相關方法應接受檢驗。

吳皇昇表示，民調原始支持度反映受訪者在調查當下的選擇，推估得票率則可能進一步納入投票意願、未表態者分配及歷史投票行為等因素。兩者不能直接畫上等號，也不能只看推估區間，就認定候選人已經追平或反超。

他指出，當原始支持度相差10.7個百分點，推估結果卻呈現接近五五波，民調發布單位就應清楚說明模型採用哪些參數、如何處理未表態選民，以及投票意願如何轉換為預估得票率。若缺乏完整方法說明，外界便難以判斷推估結果的可靠程度，也無從重複檢驗。

此外，這份調查中，泛綠認同者占37.5%，泛藍認同者占22.5%，中立選民占32.1%。吳皇昇認為，政黨認同比例本身並不能直接判定樣本是否偏頗，但仍應搭配抽樣與加權方式檢視，才能了解樣本結構是否足以反映台中市選民的實際分布。

吳皇昇表示，民調是觀察選情的重要工具，但單一調查不宜被視為選舉結果的預告。尤其原始支持度與模型推估出現明顯落差時，更應回到調查方法與數據本身檢視，而非只擷取對特定候選人有利的數字解讀。

他認為，江啟臣雖在這份民調的原始支持度落後，但推估結果顯示選情仍有競爭空間；對江陣營而言，如何爭取中立及游離選民支持，仍是接下來選戰的重要課題。選民也應同時參考不同機構、不同時間的民調趨勢，避免被單一數字左右判斷。