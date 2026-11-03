生育10萬、發AI手環！徐欣瑩競選官網上線 151項政見一次看

國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩競選官網今天正式上線，以「縣政創新、新竹要贏」為主軸，公布6大主題、151項政見，主打科技治理、全齡照顧及陽光縣政。徐欣瑩表示，盼以「AI腦」提升治理效率，也用「Ai心」守護新竹鄉親。

徐欣瑩競選辦公室表示，網站以「Ai新竹 更科技 更有愛」為核心主張，開場結合地理資訊技術，呈現新竹縣從新豐海岸線至大霸尖山的山海地形，並設置「政績地圖」、「政績故事」專區，讓民眾可依鄉鎮市查閱她過去任縣議員、立委期間爭取的道路、校園、水利防洪及社區建設成果。

官網同步公布6大政見主題，包括貼心福利、智慧交通、友善科技、幸福生活、魅力觀光及前瞻教育，涵蓋婦幼、青年及長者照顧。徐欣瑩提出免費女性一站式健檢、生育補助10萬元、增設臨時托嬰與2歲專班；教育部分推動中小學生「人人有平板」、擴大AI及雙語教育，並成立「新竹AI智慧產業學院」。

青年政策則規畫創業啟動金及5年利息補貼；長者部分提出65歲以上健保費全額補助、敬老卡1000點並擴大使用範圍、全額補助帶狀皰疹疫苗，以及發放AI智慧健康手環。

交通及建設方面，徐欣瑩提出「十六大交通工程建設」，並與新竹市推動「竹竹安欣連線」、竹竹替代道路及軌道交通，也規畫興建3000至5000席的國際級多功能展演中心。

針對縣政治理，她提出「陽光縣政三大承諾」，包括公共建設不個人署名、不落款；家人不干涉縣政、不參與採購；成立「城市夢想家縣政顧問團」，強調公開透明及全民共治。

網站另設「誰挺她」、「鄉親怎麼說」等專區，呈現楊文科、蔣萬安、盧秀燕、張善政，以及羅智強、徐巧芯、王鴻薇等人的推薦，並整合政績小遊戲及支持者短影音。

徐欣瑩表示，「這片土地我用衛星量過，也用雙腳走過」，希望新竹縣不僅成為世界科技首都，也成為溫暖幸福的城市。（徐欣瑩競選官網網址：

https://shesinging-web.pages.dev/）

徐欣瑩競選官網設置互動式「政績地圖」，民眾可依各鄉鎮市查詢她過去爭取的地方建設及服務成果。圖／徐欣瑩競選辦公室提供

徐欣瑩競選官網設置互動式「政績地圖」，民眾可依各鄉鎮市查詢她過去爭取的地方建設及服務成果。圖／徐欣瑩競選辦公室提供

徐欣瑩競選官網設置互動式「政績地圖」，民眾可依各鄉鎮市查詢她過去爭取的地方建設及服務成果。圖／徐欣瑩競選辦公室提供