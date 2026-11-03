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陳亭妃鐵馬37區騎乘催票談洋流 神秘嘉賓陳水扁現身

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

民進黨台南市長候選人陳亭妃今啟動37區鐵馬拜會行程聆聽基層聲音，隊伍今上午從歸仁仁壽宮集結出發，前總統陳水扁也以神秘嘉賓出發前現身，陳亭妃也重申絕對不能大意，一定要出來投票。

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一行人出發前特別前往仁壽宮參拜，向保生大帝等眾神祈求平安，包括擔任陳亭妃競選主委的台南市長黃偉哲、總督導的立委王定宇及總幹事的副議長林志展等多數黨內所提名的議員候選人與會，更有數十名將陪陳亭妃騎乘的鐵馬騎士，將仁壽宮前擠滿人潮，73歲的蔡國財從陳亭妃發動鐵馬騎乘每次都全程參與，熱血精神更令人佩服。

針對民進黨台北市長沈伯洋掀起的「洋流」旋風，黃偉哲說，洋流就是要匯聚小水滴一樣，把一些政治少參與包括上班族、年輕人及中間選民，「洋流」對於我們（民進黨）整體氣勢的拉抬都有外溢、提升效應。

陳亭妃說，主要是帶動整體的氣氛，過去大家對於市長、議員關注沒那麼高，這次大家一定會有更多人返鄉投票，未來也會用力催票

陳亭妃會前受訪，表示迄今已發動4次鐵馬騎乘競選行程，每次都在創高峰，上次就騎了510公里，相信這次還會更長，要呈現的是陳亭妃一步一腳印，展現「行動政府」的概念，希望走進每一個角落聽人民的聲音。

她強調，過去28年來陳亭妃都沒有改變，相信台灣、台南人民永遠都是我們的靠山，未來陳亭妃的政府是走入基層聽人民的聲音，絕對不會坐在辦公室裡。

「鐵馬妃起來！人民當靠山！」陳亭妃出發前更帶領與會高喊口號，她說，南關線是台南未來發展相當重要地區，國科會主委（吳誠文）昨也宣布，台積電1奈米也會落腳在台南，因此台南未來需要大家團結作戰往下個目標邁進，台南是堅強團隊，從賴清德總統、黃偉哲市長到陳亭妃，會一棒接一棒傳承，個個是強棒，不會讓人民失望。

陳亭妃也強調，不要忘了賴清總統下的三大指令、目標，就是當選台南第一女市長、民進黨議員要全部當選、市長得票率要全國第一，這個責任要勇敢擔起來。

73歲的蔡國財從陳亭妃發動鐵馬騎乘每次都全程參與，熱血精神更令人佩服。記者謝進盛／攝影
73歲的蔡國財從陳亭妃發動鐵馬騎乘每次都全程參與，熱血精神更令人佩服。記者謝進盛／攝影

民進黨台南市長候選人陳亭妃今啟動37區鐵馬拜會行程聆聽基層聲音，隊伍今上午從歸仁仁壽宮集結出發。記者謝進盛／攝影
民進黨台南市長候選人陳亭妃今啟動37區鐵馬拜會行程聆聽基層聲音，隊伍今上午從歸仁仁壽宮集結出發。記者謝進盛／攝影

民進黨台南市長候選人陳亭妃今啟動37區鐵馬拜會行程聆聽基層聲音，隊伍今上午從歸仁仁壽宮集結出發。記者謝進盛／攝影
民進黨台南市長候選人陳亭妃今啟動37區鐵馬拜會行程聆聽基層聲音，隊伍今上午從歸仁仁壽宮集結出發。記者謝進盛／攝影

民進黨台南市長候選人陳亭妃今啟動37區鐵馬拜會行程聆聽基層聲音，隊伍今上午從歸仁仁壽宮集結出發。記者謝進盛／攝影
民進黨台南市長候選人陳亭妃今啟動37區鐵馬拜會行程聆聽基層聲音，隊伍今上午從歸仁仁壽宮集結出發。記者謝進盛／攝影

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