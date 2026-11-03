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花蓮局長拒輔選遭拔官？張峻怒批：局處首長都這樣，老百姓怎麼辦？

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣府選前傳出因衛生局長拒絕動員支持特定候選人遭拔管，無黨籍縣長候選人張峻要求縣府說清楚講明白。圖／張峻競選總部提供
花蓮縣府選前傳出因衛生局長拒絕動員支持特定候選人遭拔管，無黨籍縣長候選人張峻要求縣府說清楚講明白。圖／張峻競選總部提供

花蓮縣府小內閣選前人事異動，今天布達6名一級主管，其中衛生局長朱家祥因不願動員支持特定縣長候選人遭撤換。無黨籍縣長候選人張峻說，這是非常嚴重的事情，公務體系應尊重專業、依法行政，縣府應說清楚講明白。

2026九合一選舉

朱家祥今天受訪證實上周和幾位局處首長被通知要辦縣政說明會，他得知有特定候選人到場，認為違反行政中立，將扭曲8年來縣長所做的辛苦的事，且要動員局內人員，擔心同仁被貼政治標籤，所以堅決反對。

無黨籍縣長候選人張峻說，公務體系本來就應該尊重專業、依法行政，衛生局長如果只因不配合選舉動員，就被撤換掉，這是非常嚴重的事情。

張峻說，每個人都有選擇的權利，若只因政治立場不一樣就影響一個人的工作和職務，「這個真的有點過分」，連局處首長都這樣，一般老百姓、做生意的人要怎麼辦？縣府應該要把人事異動的原因說清楚，也希望不要再發生這種動用縣府資源影響選情、用選舉干擾正常縣政運作的事情。

張峻說，現在在花蓮就是這種狀況，只要不支持特定人士，就會害怕、就會擔心，這就是他要站出來改變花蓮最大的原因，要讓大家都自由、無憂無慮，安心的生活。

張峻 花蓮 無黨籍 2026九合一選舉 花蓮縣選舉

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