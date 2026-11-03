沈伯洋主張社子島優先松機遷移 蔣萬安駁斥：一次只能做一件事？

針對民進黨台北市長候選人沈伯洋昨受訪指出社子島的改建，應優先松機遷移；對此，蔣萬安上午受訪指出，這兩件事並不衝突，蓋捷運就不能蓋社宅嗎？難道沈委員一次只能做一件事情嗎？

沈伯洋昨在年代「新聞面對面」接受專訪，被主持人謝震武問到是否會重視松機遷移議題？他指松機遷建涉及國防、醫療後送及運量等問題，若愈來愈多民眾認為這是重要議題，市府就值得來做，但他認為，應優先處理社子島開發，因為台北已經有北士科AI園區，沒必要再把松山機場改建成AI辦公室。

蔣萬安上午出席台北府城隍廟建廟145周年記者會受訪，針對沈伯洋指優先開發社子島，蔣萬安說，這兩件並不衝突，「你蓋捷運就不能蓋社宅嗎？你要社子島開發，然後就不能規畫AI園區」其實時間非常緊迫，分秒必爭，難道沈委員一次只能做一件事情嗎？

蔣萬安指出，對於社子島開發，這幾年市府全力往前推進，也積極和中央協調溝通，採取的原則非常清楚，戶戶安置，而且先安置後拆遷、分期分區，所以市府認為腳步不能再停下來，而且當地很多住戶已經等了幾十年，不能再重新開始，讓他們持續等待下去。