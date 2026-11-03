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最新民調領先江啟臣10.7個百分點 何欣純：台中人期待改變

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
針對最新台中市長民調，民進黨候選人何欣純表示，台中民心思變，近年重大建設延宕、市民問題沒被看見，人民期待改變。記者陳敬丰／攝影
針對最新台中市長民調，民進黨候選人何欣純表示，台中民心思變，近年重大建設延宕、市民問題沒被看見，人民期待改變。記者陳敬丰／攝影

信民協會公布最新台中市長民調，民進黨候選人何欣純以41.1%支持度，領先國民黨候選人江啟臣的30.4%，是第一份何逆轉江的民調。何欣純表示，可以從民調看出台中人民心思變，近年重大建設停滯，市民的問題沒被看見，台中人期待改變。

2026九合一選舉

信民協會與民調專家戴立安今天公布最新台中市長民調，何欣純支持度41.1%，江啟臣30.4%，看好度方面，江啟臣39.7%，何欣純25.4%；戴推估，若現在投票，何的的票率在48.6%到51.9%之間，江則是47.1%到50.3%之間。

何欣純表示，對任何民調數字都參考也尊重，可以從這份民調看出，台中市民人心思變，可能是因為近年重大建設停滯，或是生活問題沒被看見和解決，感覺得出來台中人很急，她自己也很急，因此可以從數字上看到，台中人真的期待改變。

何欣純強調，會用最大的熱情與誠意，提出最多的政策與市政願景，握緊每一雙手，爭取每一個市民的支持，繼續加油努力，深入基層，走遍29個行政區；支持者實際把票投進去才是贏，改變也才能開始，因此再次呼籲所有市民，11月28日一定要出門投票。

媒體詢問，是否覺得是「洋流」外溢的效果？何欣純認為，民進黨台北市長候選人沈伯洋之前到訪台中，喚醒很多台中人的熱情，思考這座城市面對的問題、關心公共議題，她和沈有共同的理念和想法，希望城市更好；目前也正在規畫聯繫，邀請沈再到台中。

信民協會分析，江啟臣若當選市長，國民黨立院黨團總召傅崐萁可能成為下任立院副院長，成為左右民調的因素之一。何欣純說，這可能是民間的聲音，但立院正副院長是委員互選，下屆副院長是誰，要看2028選舉結果，不過江確實是國會外交的好人才，應該繼續留在立院。

江啟臣昨天開直播，端出女性衛生用品補助等政策。何欣純指出，她2020年就和其他民進黨立委、民間團體開記者會，倡議補助女性衛生用品，並持續響應月經周的活動，讓教育部重視這個議題，規畫各級學校設置衛生棉，並且今年進一步入法；很高興江願意支持相關政策。

國民黨台中市長候選人江啟臣端出女性衛生用品補助政見，何欣純表示，她多年前就開始推動相關政策，很高興江願意支持。記者陳敬丰／攝影
國民黨台中市長候選人江啟臣端出女性衛生用品補助政見，何欣純表示，她多年前就開始推動相關政策，很高興江願意支持。記者陳敬丰／攝影

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