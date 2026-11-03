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打破籌款困境 鄭朝方推「逐夢計畫」 建立學生競賽三級支持機制

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
民進黨新竹縣長候選人鄭朝方提出「逐夢計畫」，主張完善縣內學生競賽培訓及參賽支持。圖／鄭朝方競辦提供
民進黨新竹縣長候選人鄭朝方提出「逐夢計畫」，主張完善縣內學生競賽培訓及參賽支持。圖／鄭朝方競辦提供

民進黨新竹縣長候選人鄭朝方有感於「孩子好不容易取得比賽資格，學校與師長首要面對的卻是籌措經費，這不該成為教育現場的日常。」因此提出「逐夢計畫」，主張完善縣內學生競賽培訓及參賽支持，不分體育、音樂、藝術、科學、語文、客語、原住民族語歌謠及各類技藝競賽等，從平時培訓、縣外參賽到國際競賽，建立完整支持機制，讓師長安心教學、孩子勇敢追夢。

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鄭朝方表示，一座獎盃的背後，往往是學校、師長與家長共同撐起來的。從專業師資、教材、器材、道具、服裝，到交通、住宿甚至出國參賽，每一項都是成本，許多學校為了讓孩子站上競賽現場，只能四處尋求資源、募款，教育不該比誰比較會募款，孩子的機會，更不該取決於學校或家庭籌得到多少經費。

鄭朝方主張，未來將盤點並充實學生競賽培訓經費，建立「培訓、參賽、國際」三級支持機制。第一階段支持師資、教材、器材及團隊培訓；第二階段補助縣外及全國賽事所需交通、住宿、道具與服裝等所需費用；第三階段則針對取得國際競賽資格的學生及團隊，強化出國參賽支持，讓孩子逐夢，政府的支持也一路跟上。

鄭朝方表示，政府支持教育，不能只在孩子得獎後頒獎表揚，更應該在孩子準備出發以前，就把需要的資源準備好。不是有資源的孩子才有舞台，而是每個有能力、有夢想的孩子，都不該因為經費停下腳步。

鄭朝方強調，要讓師長把心力留給教育、讓家長少一點籌措經費的壓力，也讓孩子專心把自己準備好。政府要做學生最有力的後盾，讓新竹縣的孩子勇敢追夢，從校園站上全國，讓孩子不因經費停下腳步，也不因資源限制夢想的高度。

鄭朝方表示，政府支持教育，不能只在孩子得獎後頒獎表揚，更應該在孩子準備出發以前，就把需要的資源準備好。圖／鄭朝方競辦提供
鄭朝方表示，政府支持教育，不能只在孩子得獎後頒獎表揚，更應該在孩子準備出發以前，就把需要的資源準備好。圖／鄭朝方競辦提供

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