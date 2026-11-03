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影／再遭側翼狂打年齡大 李四川：蘇貞昌當年選舉比我大兩歲

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導

國民黨新北市長候選人李四川昨日出席婦女後援會，現場湧入超過兩千名婦女力挺，且李四川的太太蔡碧雲也驚喜現身，讓在場許多民眾直呼驚喜。李四川今受訪表示，他常說女性撐起半邊天，但他太太是撐起他全部的天，他參與選舉，對太太來講是一個相當大的壓力，很謝謝太太昨天站出來支持，「她的支持是我最大的力量」。

2026九合一選舉

李四川今早到三重、蘆洲水流公市場掃街，對於昨晚李四川太太現身婦女後援會力挺，也是首度公開現身，李四川表示，非常感謝太太的相挺。

今媒體詢問，有許多網軍側翼在網路上對他的年齡進行人身攻擊，甚至有言語詛咒等，蘇巧慧也被批評是否縱容支持者的霸凌文化。對此，李四川直言，八年前蘇貞昌院長跟侯友宜市長選舉的時候，蘇貞昌院長還比他大兩歲，他沒有想到這次選舉他的年紀卻會被攻擊，當初侯市長也沒去攻擊蘇院長的年紀，他希望蘇巧慧能夠好好管理他們的側翼，大家來談政見，不要進行人身攻擊。

另蘇巧慧表示自己為了選市長已經準備800多天了，李四川今年3月才宣布參選，對此，李四川說，對於新北市的市政，從過去到現在都在他的心中，不管每一個地區的道路、橋樑建設，他都相當了解，在他心中對於新北市的規劃，本來就「川好勢」(準備好了)，隨時可以上場。

國民黨新北市長候選人李四川今早到三重、蘆洲水流公市場掃街，受到許多攤商及民眾熱情相挺。記者曾原信／攝影
國民黨新北市長候選人李四川今早到三重、蘆洲水流公市場掃街，受到許多攤商及民眾熱情相挺。記者曾原信／攝影

國民黨新北市長候選人李四川今早到三重、蘆洲水流公市場掃街，受到許多攤商及民眾熱情相挺。記者曾原信／攝影
國民黨新北市長候選人李四川今早到三重、蘆洲水流公市場掃街，受到許多攤商及民眾熱情相挺。記者曾原信／攝影

國民黨新北市長候選人李四川今早到三重、蘆洲水流公市場掃街，受到許多攤商及民眾熱情相挺。記者曾原信／攝影
國民黨新北市長候選人李四川今早到三重、蘆洲水流公市場掃街，受到許多攤商及民眾熱情相挺。記者曾原信／攝影

國民黨新北市長候選人李四川今早到三重、蘆洲水流公市場掃街，受到許多攤商及民眾熱情相挺。記者曾原信／攝影
國民黨新北市長候選人李四川今早到三重、蘆洲水流公市場掃街，受到許多攤商及民眾熱情相挺。記者曾原信／攝影

李四川 側翼 蘇貞昌 2026九合一選舉 新北市選舉

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