蔣萬安「夫人牌」石舫亘人氣高 羅智強透露「她」將北上合體

年底選戰倒數25天，台北市長蔣萬安力拚連任，上周打出「夫人牌」，妻子石舫亘今天上午到北投市場掃街，和選民握手、拉票。蔣萬安競選總幹事羅智強表示，蔣市長和夫人只要進到人群，人氣非常高，也預告她將與台中市長候選人江啟臣夫人，目前還在安排中。

繼10月29日首站湖光市場掃街，石舫亘接連到成功市場、永春黃昏市場、社子市場等地拜票，今天上午來到北投中繼市場。她的人氣不輸蔣萬安，支持者高喊「蔣萬安凍蒜」、「5告讚」，還有在地居民直呼石舫亘很有氣質。

石舫亘向每攤拜票，要掏錢買蜆仔、包子，也有不只攤商熱情招呼，送上麻糬、鮮花，甚至祝福凍蒜的蒜仔。她也在攤商招牌上頭簽名，一旁正是10月20日蔣萬安的簽名，蔣當天結束「北投大樓暨市場拆除工程及改建工程」開工祈福典禮後，特地來市場視察，聆聽攤商心聲。

民眾搶著合照、簽名，石舫亘來者不拒。北投居民黃小姐開心地說，因為地方都有分享相關消息，今天知道蔣萬安妻子要來，自己特別過來，第一次看到本人，氣質非常好且態度柔軟、親民，她也透露手機殼、背心都有蔣萬安的簽名。

蔣萬安競選總幹事羅智強表示，石舫亘幾乎每天都會掃1至2個市場，行程與蔣市長分開，接下來台中市長候選人江啟臣夫人也會北上與她合體，目前還在安排中。因為要掃的市場非常多，蔣萬安與夫人分進合擊，能夠排的市場都盡量排。

羅智強說，蔣市長和夫人只要進到人群，就是人氣很高。空戰部分，尤其辯論會之後，整體情況好很多，雖然團隊持續反攻中，但民進黨對手沈伯洋的網軍、國家資源與綠媒的力量太大，確實在空戰產生壓制作用，目前雙方激戰中，也因此陸戰很重要。

他指出，蔣市長和夫人只要走進群眾，民眾的表態率跟支持率非常高。所以現在要盡量讓大家看到兩人，接下來最大重點就是陸戰，早上市場、晚上夜市都會安排。

台北市長蔣萬安妻子石舫亘今天上午到北投中繼市場拜票，攤商熱情招呼，還送上麻糬、鮮花等。記者林佳彣／攝影

台北市長蔣萬安妻子石舫亘今天上午到北投中繼市場拜票，攤商熱情招呼，祝福凍蒜的蒜仔。記者林佳彣／攝影

台北市長蔣萬安妻子石舫亘今天上午到北投中繼市場拜票，攤商熱情，也讓她在招牌上簽名，一旁則是蔣萬安的簽名。記者林佳彣／攝影

台北市長蔣萬安妻子石舫亘今天上午到北投中繼市場拜票，攤商熱情招呼，還送上麻糬、鮮花等。記者林佳彣／攝影