涉股票「內線交易」？吳宗憲：所有買賣公開申報 不怕檢驗歡迎來查

鏡週刊大篇幅報導立委吳宗憲買賣裕慶-KY股票，涉內線交易疑雲？對此，吳宗憲競辦今嚴正聲明，吳宗憲自擔任檢察官起到現在立委，每年依法向監察院申報財產，鏡週刊報導所列的持股數字與來源，都是據實申報公開資料，「真正想做內線交易的人，會把每一筆買賣都寫給監察院看嗎」？

競辦強調，參選縣長的吳宗憲不像對手林律師背後有龐大資金，滿滿的新潮流資源，吳2025年11月申報269張裕慶-KY股票，2026年8月申報189張，期間賣出80張，主要是為了準備參選縣長所需要的資金。

鏡週刊報導指出吳宗憲與父親密集買進、布局神準，疑涉內線交易？吳宗憲競選辦公室發出5點聲明：

一、吳宗憲每年都依公職人員財產申報法向監察院申報財產；登記參選宜蘭縣長也依法向宜蘭縣選舉委員會申報。鏡週刊所列持股數字都是申報公開資料。這叫攤在陽光下，不叫隱匿。

（一）66張股票是父親於2024年4月11日贈與，是公司上市「前」股份，不是本人買進。

（二）其餘持股是吳宗憲以自有資金在公開市場陸續買進，所有買賣以吳宗憲帳戶在集中市場進行，依法申報，沒有借用他人名義，何來隱匿？

二、報導中也承認，可轉債的發行決議早已公開。董事會決議、申報生效、月營收都是公司依法公告的公開資訊，根據公開資訊判斷買賣，是一般正常投資行為，不是內線交易。

三、關於私募案，吳宗憲不是裕慶的董事、監察人、經理人或大股東，買進時並不知道私募計畫。內線交易必須證明當事人從哪裡、事先得知尚未公開的重大消息。但報導只排出「先買進、後公告」時間順序，再以「巧合」、「耐人尋味」帶過。報導沒有任何消息來源，更沒有關於吳宗憲事先知情的證據。

如果有人掌握具體事證，請具名提出依據，直接送交檢調，吳宗憲一定全力配合。

四、永續發展（合併後已消滅，現為永成環科）不是上市、上櫃或興櫃公司，報導自己也稱其為「未上市公司」；證券交易法內線交易規範的是上市、上櫃及興櫃股票。該股份來自家人贈與，吳宗憲為被動持股人。

五、尊重新聞自由，回應具體問題。但把查無實據的「疑雲」、毫無根據的臆測，在選前包裝成犯罪指控，我們不會接受。對於惡意散布不實、意圖使人不當選的言論，依法追究。

吳宗憲強調，不怕檢驗，也歡迎檢驗，每筆交易都經得起查，但抹黑的人也要準備好為自己說的每一句話負責。選舉剩不到一個月，對手如果拿不出政見，只能靠抹黑打選戰，宜蘭鄉親會用選票給出答案。