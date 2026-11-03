聽新聞
0:00 / 0:00
支持度不如看好度 沈伯洋：最後一個月衝高投票率 就會贏
民進黨台北市長候選人沈伯洋今表示，選舉最後一個月，各陣營都是在衝投票率，強調誰的投票率高，誰就會贏，「基本上就是千古不變的真理」，並表示，看好度是影響投票率很大的因素。
資深媒體人黃創夏2日於新聞節目「新聞面對面」提問沈伯洋，為什麼他的好感度還沒有拉上來？沈伯洋回答，其中一個原因是，他支持者的心態普遍是「這個民調就算贏，也不會贏，台北市真的很難打，能夠輸10%就算贏」，因此回答民調時，會說支持沈伯洋，但問誰會贏？則會回答現任市長蔣萬安。
沈伯洋今受訪時再度表示，很多支持者覺得台北市的政黨結構就是藍大於綠，很難突破，所以在看好度上會選擇蔣萬安，「這是很常見的心態」。
沈伯洋也向支持者喊話，稱現在選擇的是一個治理的方式、新的選舉文化，如果大家認同，就應該讓這個聲音出來。
沈伯洋並指出，看好度影響到最大的就是投票率，指選舉最後一個月都是在衝投票率，誰的投票率高，誰就會贏，這基本上是千古不變的真理；就算再怎麼用新的方式去帶這場選舉，選舉結果最後都是取決於投票率。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。