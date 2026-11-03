拒挺游淑貞局長遭拔官？魏嘉賢轟公私不分、花蓮縣府淪競總

花蓮縣府今天布達多名一級主管人事，其中衛生局長朱家祥因拒絕動員支持特定縣長候選人遭拔官。對手縣長候選人魏嘉賢抨擊政治力介入專業人事任命，行政人事已淪為選舉動員工具。

無黨籍縣長候選人魏嘉賢表示，縣府應恪守行政中立，絕不能因官員拒絕參與選舉動員就撤換職務。尤其距離投票日已不到30天，縣府更應進入看守政府狀態，以維持行政穩定、確保政務順利交接為首要任務，而不是藉由人事異動介入選舉，讓行政體系淪為政治動員工具。

魏嘉賢指出，朱家祥醫師擔任衛生局長近8年，任內歷經新冠疫情、地震及風災等重大災害，具備豐富的公共衛生治理與緊急醫療應變經驗，更是過去17年間，縣府少數未傳出涉及貪瀆弊案的高階主管。如今卻因拒絕配合縣府動員支持縣長參選人游淑貞遭調職，最終選擇辭職，「縣府用人究竟看重專業能力，還是政治忠誠？」

魏嘉賢認為，政府官員任免應以專業、操守及施政表現為依據，不應受選舉立場左右。若僅因拒絕配合選舉動員就遭撤換，不僅造成優秀公衛人才流失，更讓專業人事淪為選舉操作工具，損害縣府施政的公信力。

魏嘉賢批評，過去17年是花蓮縣政府捲入貪瀆、弊案最嚴重的時期，縣府不思檢討，卻在選前大幅調整高層人事，甚至有官員因拒絕配合動員支持縣府屬意的特定縣長參選人而遭調職，完全背離行政中立原則，也凸顯此次人事異動缺乏正當性與必要性。

他直言，將行政體系當成個人競選團隊，公私不分、荒謬至極。強調自己絕不會利用行政權力要求公務人員為個人選舉服務，也呼籲縣府及相關首長懸崖勒馬，切勿為了一場選舉，將所有公務人員置於不義之地，犧牲行政中立與政府公信力。