徐國勇率5專業候選人亮相 曾聖凱憑建築專業接棒竹北

2026九合一選舉進入倒數25天，民進黨昨日召開「專業即戰力，扛起地方新時代」記者會，由秘書長徐國勇率領5位具不同專業背景的地方首長候選人共同出席。竹北市長候選人曾聖凱首棒發言，分享永續建築、都市研究與國際實務經驗，提出以專業延續竹北建設、回應市民生活需求的治理方向。

此次出席的候選人包括曾聖凱、苗栗市長候選人林月琴、埔里鎮長候選人葉仁創、鹿草鄉長候選人吳玉琴及台東市長候選人翁聖惠，專業背景涵蓋建築、犯罪學、中小企業、社會福利及社工等領域。徐國勇表示，希望透過不同領域的人才投入地方治理，回應各地發展需求。

曾聖凱長期投入永續建築與都市研究、教學，曾協助杜拜政府推動舊城區更新。他表示，過去十多年的經驗，讓他體認公園、人行道、學校及大眾運輸等建設都與市民生活息息相關，必須透過整體規畫，串聯規畫、工程與生活需求，逐步推動城市升級。

曾聖凱指出，都市設計是整合生活需求，都市建設則是將規畫落實，從道路、公園到活動中心，都應兼顧使用需求、管理維護及工程品質，確保公共設施長久好用。

曾聖凱強調，提出「八個好」政見，就是希望讓教育、照顧、交通與公共建設相互支持，讓每一筆公共投資，都能轉化為市民生活的改善。「專業即戰力，就是看懂城市的問題，整合不同的專業，帶著團隊把事情做成。」要把國際經驗與專業帶進決策，把品質落實在建設，把便利帶進生活，和市民一起走好竹北的下一步。

他表示，市長鄭朝方已為竹北打下良好基礎，未來將延續既有福利、服務及推動中的建設，並運用專業提升城市機能。他指出，公園、傳統市場及圖書館等改變已融入市民日常，未來將持續完善空間與服務；涉及縣府或中央合作的建設，也會主動協調、掌握進度，確保順利推進。