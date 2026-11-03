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影／輝達落腳北市府遭批延宕 李四川還原簽約過程籲勿為選舉抹黑

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導

選戰進入關鍵倒數時刻，輝達（Nvidia）台灣總部落腳北市科案再成選戰攻防焦點，有媒體報導因台北市政府「干預」致簽約拖延，另指台北市長蔣萬安過往任立委時反對前瞻預算，影響輝達投資意願。協助推動輝達案的關鍵推手、國民黨新北市長候選人李四川今表示，輝達進駐是台灣經濟大事，北市府依法行政，先與新壽合意解約再與輝達簽約，選舉沒有必要拿此事抹黑攻擊。

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李四川今前往三重、蘆洲水流公市場掃街，媒體詢問有媒體報導指稱，北市府因干涉新光人壽與輝達的合作，導致簽約延宕至今年2月。李四川說，此案相關議題在台北市議會早已討論多時，連民進黨議員過去也反對直接以新壽與輝達簽署的MOU進行轉讓。

李四川解釋，台北市政府與新壽原就有訂定契約，契約裡面規定如果要移轉地上權，一定要建物拿到使用執照的時候才能移轉，所以後來最好的方法是新壽把土地還回台北市政府，台北市政府再依法去發包給輝達，所以去年11月新壽也把土地交還給台北市政府，在今年2月台北市政府就已經跟輝達簽約。

李四川說，輝達進駐台北市，是對台灣發展經濟相當重要的事情，選舉沒有必要拿這件事情抹黑攻擊，必須確保公務人員在執行合約的必要正當性，也確保所有基層人員依法行政的努力。

另有報導提及2017年蔣萬安擔任立委期間，曾「跳上桌」反對前瞻基礎建設計畫預算，質疑這是影響輝達投資意願，李四川對此表示，當時國民黨立院黨團與蔣萬安反對的是「程序正義」及「預算編列方式」，並不是反對裡面的計畫，所以沒必要再拿這件事情混為一談。

國民黨新北市長候選人李四川今前往三重、蘆洲水流公市場掃街，受到許多攤商及民眾熱情支持。記者曾原信／報導
國民黨新北市長候選人李四川今前往三重、蘆洲水流公市場掃街，受到許多攤商及民眾熱情支持。記者曾原信／報導

國民黨新北市長候選人李四川今前往三重、蘆洲水流公市場掃街，受到許多攤商及民眾熱情支持。記者曾原信／報導
國民黨新北市長候選人李四川今前往三重、蘆洲水流公市場掃街，受到許多攤商及民眾熱情支持。記者曾原信／報導

李四川 輝達 北市府 2026九合一選舉 新北市選舉

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