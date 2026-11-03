快訊

她來自遙遠國度曼尼普爾：印度跨性別的血淚故事

北投市場拆除工程鷹架壓傷4人 蔣萬安將重罰、石舫亘暫停掃街

台菲共同保護海底電纜訊息遭否認 卻凸顯我巡護困境

聽新聞
0:00 / 0:00

輝達進駐北市扯政治卡關？游淑慧搬契約打臉 痛批「白白布抹到黑」

聯合新聞網／ 綜合報導
游淑慧反駁外界指北市府因政治考量卡輝達，強調新壽地上權移轉限制早在契約明定，市府依法把關並透過協商促成輝達落腳台北。聯合報系資料照
游淑慧反駁外界指北市府因政治考量卡輝達，強調新壽地上權移轉限制早在契約明定，市府依法把關並透過協商促成輝達落腳台北。聯合報系資料照

輝達台灣總部落腳台北北士科，台北市長蔣萬安積極促成招商案，近期卻遭爆料指控，北市府因政治考量、選舉目的，不同意新光人壽（新壽）直接將地上權移轉給輝達，導致簽約延宕。對此，國民黨台北市議員游淑慧發文反擊，直指相關問題去年早已在議會公開討論，市府依法依約把關，竟被重新包裝成政治干預，痛批這根本是「白白布抹到黑」，選舉手法相當低劣。

2026九合一選舉

游淑慧指出，2025年5月16日議會質詢時，國民黨議員李柏毅、民進黨議員簡舒培就曾針對新壽能否直接轉讓地上權提出質疑，當時市府官員已清楚說明，依照地上權契約規定，必須完成興建、取得使用執照，並經市府同意，才能移轉。新壽與北市府簽訂的地上權契約第4.4.1條，對移轉條件早有明文規範，並非市府臨時設下障礙。

游淑慧進一步說明，新壽若完成興建、取得使照，再經市府同意移轉，或與市府合意解約、返還土地，再由輝達依法取得地上權自行興建，都有合法途徑；但新壽尚未開發，就想直接將地上權轉給輝達，依原契約並不可行。兩家企業簽署MOU，也不能凌駕原有契約。

藍綠早已公開討論 選舉期間卻翻炒舊議題

游淑慧也點名，民進黨議員苗博雅去年10月14日曾開直播解讀市府與新壽的地上權契約，清楚指出第4.4.1條的移轉限制，相關問題根本不分藍綠，也不是什麼秘密。她質疑，現在卻有人把一年前公開討論過的事情重新包裝成「內部人士爆料」，再扣上政治考量、選舉目的的帽子，連沈伯洋競選辦公室的媒宣人員也轉分享相關訊息，讓她忍不住反問：「這就是他們的競選方式嗎？」

游淑慧強調，守法、守約是政府最基本的責任，不能做的事，不會因為換一個市長就突然變成可以。輝達最終順利落腳台北，靠的是市府透過協商解決問題、依法完成程序。她痛批，明明是依法行政，卻被刻意扭曲成政治卡關，根本是「白白布抹到黑」。

北市府11月2日也發布新聞稿澄清，強調市府並非阻撓輝達，而是透過協商促成與新壽合意解約，收回土地後修訂相關法規，讓輝達依法取得地上權。市府公布的時程顯示，2025年11月24日完成合意解約，今年3月12日輝達完成地上權登記。北市府強調，輝達選擇落腳台北，是中央與地方政府、公務團隊及產業界共同努力的成果。市府從頭到尾堅持的原則，就是依法行政、保障公有資產，同時全力促成國際大廠投資。

2026九合一選舉 台北市選舉 蔣萬安 游淑慧 輝達 北士科 新光人壽

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

駁斥輝達進駐北士科有政治干預 北市府：依法排除契約障礙

影／輝達落腳北市府遭批延宕 李四川還原簽約過程籲勿為選舉抹黑

批蔣萬安辯論政績接連遭打臉 民進黨：還要欺騙台北市民多久？

蔡其昌弱智說 蔣萬安批不厚道促道歉

相關新聞

與沈伯洋2次電視辯論？蔣萬安表態了「有自信！我傾向參加」

台北市長蔣萬安接受沈春華「發生沈麼事」網路節目今天專訪。對於外界關注是否有第二場電視辯論？沈春華認為當沈伯洋在首場辯論直接下戰帖時，蔣應該當機立斷同意，這個空戰絕對是加分？問蔣難道沒有信心？蔣說「我當然有（自信），並且首度表態「我傾向參加。」

最新民調出爐！何欣純領先10.7個百分點 江啟臣：最準民調是市民投票

大選倒數計時，信民協會委託民調專家戴立安執行台中市長選戰民調，民調結果為民進黨中市長候選人何欣純支持度41.1%、國民黨候選人江啟臣30.4%，是目前公布的民調中，首份由何欣純領先的民調。江啟臣競選總部表示，尊重各式民調，也都會納為參考。但最準的民調是市民的投票。

輝達進駐北市扯政治卡關？游淑慧搬契約打臉 痛批「白白布抹到黑」

輝達台灣總部落腳台北北士科，台北市長蔣萬安積極促成招商案，近期卻遭爆料指控，北市府因政治考量、選舉目的，不同意新光人壽（新壽）直接將地上權移轉給輝達，導致簽約延宕。對此，國民黨台北市議員游淑慧發文反擊，直指相關問題去年早已在議會公開討論，市府依法依約把關，竟被重新包裝成政治干預，痛批這根本是「白白布抹到黑」，選舉手法相當低劣。

花蓮縣衛生局長傳拒輔選遭拔官 新任副縣長否認：只是閒聊

距離年底選舉不到一個月，花蓮縣政府今天罕見布達6名一級主管，其中衛生局長朱家祥突然遭拔官，傳出是因拒絕府內高層要求動員支持縣長候選人游淑貞而辭職。被點名的新任副縣長饒忠否認，表示只是閒聊時，各自表達支持的對象，可能是朱誤認要求他支持特定人選。

朱家祥遭拔官風波延燒 游淑貞競辦：人事調動不知情、恪守行政中立

花蓮縣長選舉倒數不到1個月，花蓮縣衛生局長朱家祥傳出因拒絕動員衛生局同仁支持縣長候選人游淑貞而遭辭退，游淑貞競選辦公室今天發布三點聲明，強調團隊依法行政、恪守行政中立，對縣府人事無權干涉也不知情，呼籲各界回歸實質政策討論，拒絕選前政治操作。

掃街突遇北投市場工程鷹架倒塌 蔣萬安：石舫亘立即暫停活動

北投市場拆除及改建日前開工，舊市場上午拆除時，發生鷹架倒塌，造成2人受傷，市長蔣萬安的太太石舫亘上午正好在北投市場拜票掃街，競辦緊急暫停掃街。蔣萬安上午受訪指出，已對施工單位予以重罰。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。