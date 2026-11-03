輝達進駐北市扯政治卡關？游淑慧搬契約打臉 痛批「白白布抹到黑」

輝達台灣總部落腳台北北士科，台北市長蔣萬安積極促成招商案，近期卻遭爆料指控，北市府因政治考量、選舉目的，不同意新光人壽（新壽）直接將地上權移轉給輝達，導致簽約延宕。對此，國民黨台北市議員游淑慧發文反擊，直指相關問題去年早已在議會公開討論，市府依法依約把關，竟被重新包裝成政治干預，痛批這根本是「白白布抹到黑」，選舉手法相當低劣。

游淑慧指出，2025年5月16日議會質詢時，國民黨議員李柏毅、民進黨議員簡舒培就曾針對新壽能否直接轉讓地上權提出質疑，當時市府官員已清楚說明，依照地上權契約規定，必須完成興建、取得使用執照，並經市府同意，才能移轉。新壽與北市府簽訂的地上權契約第4.4.1條，對移轉條件早有明文規範，並非市府臨時設下障礙。

游淑慧進一步說明，新壽若完成興建、取得使照，再經市府同意移轉，或與市府合意解約、返還土地，再由輝達依法取得地上權自行興建，都有合法途徑；但新壽尚未開發，就想直接將地上權轉給輝達，依原契約並不可行。兩家企業簽署MOU，也不能凌駕原有契約。

藍綠早已公開討論 選舉期間卻翻炒舊議題

游淑慧也點名，民進黨議員苗博雅去年10月14日曾開直播解讀市府與新壽的地上權契約，清楚指出第4.4.1條的移轉限制，相關問題根本不分藍綠，也不是什麼秘密。她質疑，現在卻有人把一年前公開討論過的事情重新包裝成「內部人士爆料」，再扣上政治考量、選舉目的的帽子，連沈伯洋競選辦公室的媒宣人員也轉分享相關訊息，讓她忍不住反問：「這就是他們的競選方式嗎？」

游淑慧強調，守法、守約是政府最基本的責任，不能做的事，不會因為換一個市長就突然變成可以。輝達最終順利落腳台北，靠的是市府透過協商解決問題、依法完成程序。她痛批，明明是依法行政，卻被刻意扭曲成政治卡關，根本是「白白布抹到黑」。

北市府11月2日也發布新聞稿澄清，強調市府並非阻撓輝達，而是透過協商促成與新壽合意解約，收回土地後修訂相關法規，讓輝達依法取得地上權。市府公布的時程顯示，2025年11月24日完成合意解約，今年3月12日輝達完成地上權登記。北市府強調，輝達選擇落腳台北，是中央與地方政府、公務團隊及產業界共同努力的成果。市府從頭到尾堅持的原則，就是依法行政、保障公有資產，同時全力促成國際大廠投資。