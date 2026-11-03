沈伯洋Threads瀏覽破億、蔣萬安1231萬 海放泰勒絲、祖克柏

民進黨台北市長候選人沈伯洋的社群平台Threads帳號，近30天瀏覽次數突破1億次，引發討論。有網友發現，台北市長蔣萬安的Threads帳號瀏覽次數也高達1231萬次，遠超過美國流行樂天后泰勒絲（Taylor Swift）的53萬次，以及Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）的316萬次。

沈伯洋的Threads粉絲數已達83萬，過去30天內，個人頁面瀏覽次數更正式突破1億大關。蔣萬安昨天受訪時說，「沈委員是認知作戰的專家，他可以來說明這個數字到底合不合理。」

不過，有網友發現，沈伯洋threads瀏覽數破億，蔣萬安的Threads帳號粉絲數約10萬人，瀏覽次數卻高達1231萬次，同樣高於不少國際知名人物，包括泰勒絲（Taylor Swift）的53萬次、祖克柏的316萬次瀏覽。厲害、佩服。

此外，曾獲16座葛萊美獎的美國歌手「火星人布魯諾」（Bruno Mars）Threads帳號瀏覽次數為1.1萬次；擁有59萬名粉絲的阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi），瀏覽次數約101.6萬次；美國總統川普（Donald Trump）的Threads帳號則有276.3萬名追蹤者，瀏覽次數約22萬次，均低於蔣萬安與沈伯洋。