影／「蘇貞昌選舉時還比我大兩歲」 李四川籲對手選舉勿人身攻擊

國民黨新北市長候選人李四川上午前往水流公市場拜票。針對有外界攻擊李四川年齡過大等言論，李四川回應八年前蘇貞昌選新北市長時還大他兩歲，希望對手談政見，約束側翼不要人身攻擊。

李四川表示，八年前蘇貞昌、侯友宜選舉時，蘇貞昌「還比我大兩歲」，李四川說沒想到這次選舉，對手會以年紀攻擊，並強調當初侯友宜與他也沒有攻擊蘇貞昌的年紀，因此希望對手蘇巧慧能夠約束側翼，勿人身攻擊。