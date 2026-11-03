陳以信：蔣萬安辯論會30問題沈伯洋只答6題 連問A答B都不敢

台北市長電視辯論，國民黨文傳會主委陳以信今指出，根據四輪交叉詰問的初步逐題統計，市長蔣萬安共提出約30個問題，民進黨台北市長候選人沈伯洋僅約6題直接回答，直接回答率只有兩成。沈伯洋竟然連「問A答B」都談不上，而是直接跳過、已讀不回，連辯論場上的問題都不敢面對，憑什麼當台北市長？

陳以信指出，蔣萬安詢問內湖12里都更障礙、松山機場航高限制，沈伯洋避而不談；問市民大道高架橋下有多少停車場、停車位，以及道路空間如何配置，沈伯洋拿不出具體數字；問免費臨托需要多少保母、雙導師制度需要多少老師，同樣說不清楚！這些都是市政執行最基本的問題，沈伯洋卻只會空談理念，拿不出實際答案。

陳以信表示，最離譜的是蔣萬安第三輪連續提出九項沈伯洋過去的政治言論，要求他逐一說明，沈伯洋卻沒有正面回答多數問題，甚至反問蔣萬安為何對他的過去如此感興趣，難道政治人物過去說過的話，都不必向選民負責？

陳以信表示，市長不是政論節目名嘴，不能只會講漂亮話，更不能碰到具體問題就閃躲，台北市長每天都要面對複雜的市政難題，如果連辯論時的提問都直接跳過，未來面對市民陳情、議會質詢，難道也要全部已讀不回？

陳以信批評，蔣萬安問的是市政，沈伯洋躲的是責任，問A答B已經夠離譜，沈伯洋竟然連B都不答，直接已讀不回！這種不敢面對問題、不願接受檢驗的態度，根本沒有資格擔任台北市長。