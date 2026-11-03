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花蓮縣衛生局長傳拒輔選遭拔官 新任副縣長否認：只是閒聊

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣代理祕書長饒忠，今天升任副縣長，否認施壓動員支持特定縣長候選人，強調純粹是閒聊。記者王燕華／攝影
花蓮縣代理祕書長饒忠，今天升任副縣長，否認施壓動員支持特定縣長候選人，強調純粹是閒聊。記者王燕華／攝影

距離年底選舉不到一個月，花蓮縣政府今天罕見布達6名一級主管，其中衛生局長朱家祥突然遭拔官，傳出是因拒絕府內高層要求動員支持縣長候選人游淑貞辭職。被點名的新任副縣長饒忠否認，表示只是閒聊時，各自表達支持的對象，可能是朱誤認要求他支持特定人選。

2026九合一選舉

衛生局長朱家祥昨晚在局內群組向局內人員道別時，說明離職理由。朱表示，上周在祕書長室祕書長要他動員支持游淑貞，他拒絕，因此，從明天起就被辭退衛生局長一職，要他轉任參議，他拒絕，將離開縣府回醫院工作；朱家祥預計上午10時說明辭職原因。

饒忠原本是代理祕書長，今天布達升任副縣長。對於遭指施壓動員支持國民黨縣長候選人游淑貞，他否認說「人事跟輔選怎麼會有關係？」更何況人事案是縣長的權責，跟他沒有關係。

「哪有可能有這種事啦」饒忠說，大家在辦公室有時候會聊天，閒聊時一定會談到選舉有，各自聊各自的看法，朱有他的看法和觀念，也在臉書發表他要支持年輕的、沒有包袱、沒有黑道的，大家聊天而已，怎麼可能會跟人事有關係。

饒忠說，閒聊的時候，都有各自支持的對象，可能是朱自己認知的問題，「可能誤認我要他支持特定候選人」，但他支持誰，我們都尊重，「沒有要求啦，這有什麼好要求的」。

花蓮縣衛生局長朱家祥突遭拔官，圖為他上月在光復鄉舉行新書發表會。聯合報系資料照
花蓮縣衛生局長朱家祥突遭拔官，圖為他上月在光復鄉舉行新書發表會。聯合報系資料照

花蓮衛生局長朱家祥選前遭拔官，昨天向局內員工道別，說明因為拒絕祕書長要求動員支持游淑貞而辭職。圖／民眾提供
花蓮衛生局長朱家祥選前遭拔官，昨天向局內員工道別，說明因為拒絕祕書長要求動員支持游淑貞而辭職。圖／民眾提供

辭職 游淑貞 2026九合一選舉 花蓮縣選舉 衛生局

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