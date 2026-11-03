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柯志恩曝繞著地球跑的最大副作用 「進到旅館就像工作」

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
國民黨高雄市長候選人柯志恩（中）今天上廣播節目，跟主持人宏琨（左）輕鬆聊交通、觀光及育兒等政見。圖／柯志恩競辦提供
國民黨高雄市長候選人柯志恩（中）今天上廣播節目，跟主持人宏琨（左）輕鬆聊交通、觀光及育兒等政見。圖／柯志恩競辦提供

國民黨高雄市長候選人柯志恩今早上廣播節目受訪，化身特派DJ播放歌曲、陪伴高雄市民上班。柯志恩希望從路竹到前鎮打造高架雙層路網解決交通塞車難題，另溫暖分享她與茂林長達30年的緣分，更打趣說，她人生第一份工作就是環遊世界，所以進入旅館聞到味道就像工作，讓她蜜月旅行哪裡都不想去，只想在後院躺著。

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柯志恩上午8時應邀擔任港都電台「港都𡂿嗨喲」節目嘉賓，提及以前既要上班，又要開車送小孩上學的忙碌日常。她說，為了配合媽媽上班時間，她的小孩可能是全校最早到校的學生，因而她提出喘息券政見，讓父母在臨時加班、看病、處理急事或需要喘息時候能有後援系統。

針對如何解決塞車難題，柯志恩說，善用AI智慧交通系統感測車流量，可以調整路口紅綠燈、促進交通順暢，未來她會擴充道路的智慧化號誌系統，並希望從路竹、岡山規畫類似五楊高架的雙層路網直達前鎮區，以及像日本山手線那樣有環成路網，徹底解決交通難題。

節目中柯志恩分享與茂林的緣分，她說，因為有一個學生在茂林當老師，為了去看學生，她會在兩個小孩考完期末考後去茂林，讓小孩在那邊的學校度過一周小學生活。小孩現在30歲了再回去，茂林當年淳樸味道沒變，希望發揮景點特色，讓那邊平常就有人，不要辦活動才有人潮。

柯志恩的第一份工作是主持旅遊節目「繞著地球跑」，不過柯志恩說，這個工作卻帶給她一個很大的副作用，讓她度蜜月時哪裡都不想去，只想在後院躺著就好，「因為對我來說，進到任何旅館，聞到那個味道就是一個工作」。

雖然工作因素去過很多國家，讓柯志恩一度失去旅遊樂趣，不過她還是非常感恩主持工作讓她看到世界各地，她認為「你的世界在哪裡，你的眼界就在哪裏」，所以希望帶高雄出去，世界的人也來到高雄。

電視辯論會針鋒相對已經結束，柯志恩最後預告，11月14日將會有一場公辦政見發表會，五位候選人會公開闡述各自參選理念。

柯志恩 2026九合一選舉 高雄市選舉

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