北高再合體抗洋流！蔣萬安柯志恩今晚寧夏市場拜票啟動聯合作戰

年底選戰倒數25天，台北市長蔣萬安今晚再度與高雄市長候選人柯志恩「北高合體」，繼今年9月蔣南下六合夜市與柯同掃夜市；蔣萬安今晚再與柯志恩一起走進台北市人氣旺的寧夏夜市，抗洋流、拚選票。

國民黨議員詹為元表示，民進黨今年選戰靠「洋流」帶起全台選情，但「洋流」很多不一定是台北人，跨縣市也會有返鄉投票的效果，這次北高合體，柯志恩也可以爭取返鄉選票；至於回到藍營在選戰倒數，因國民黨在各地都有相當大耕耘、經營，並且培養自己人才，包括北部蔣萬安、南部柯志恩、中部江啟臣等，宣布的就是全台積極聯合作戰概念，對抗的正是民進黨。

另外，身兼蔣萬安競總主委的台中市長盧秀燕昨拜會國民黨議會黨團，黨團書記者徐弘庭表示，盧秀燕昨與黨團成員的閉門會議，主要是討論接下來二十多天將啟動的「聯合競選」造勢，除蔣與小雞行程互相搭配，將啟動聯合拜票、車掃，各區也會有大造勢，甚至議員小雞個別掃街，也會當蔣萬安分身幫忙拜票。

除了將「陸戰極大化」，徐說，空戰部分蔣萬安也會與議員互相搭配，除蔣團隊立即回應，錯假訊息議員也會站上第一線，第一時間透過完整平台澄清對應。