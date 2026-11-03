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嘉市選戰張啓楷王美惠打福利牌 黃敏惠這些老幼福利先上路

聯合報／ 記者魯永明/嘉義即時報導
嘉市府明年度預算新增4500萬元，推動0至未滿6歲幼兒發展備援金，每名幼童每年發放5000元，減輕育兒負擔、鼓勵生育，圖為日前幼兒運動會。圖／嘉市府提供
嘉市府明年度預算新增4500萬元，推動0至未滿6歲幼兒發展備援金，每名幼童每年發放5000元，減輕育兒負擔、鼓勵生育，圖為日前幼兒運動會。圖／嘉市府提供

台灣面臨高齡化與少子化挑戰，嘉義市長選戰倒數，藍白合市長候選人張啓楷、民進黨候選人王美惠都打「福利牌」搶選票，將長者照顧及育兒補助列為政見；即將卸任市長的黃敏惠，今年推出65歲以上長輩健保費補助、營養午餐免費、擴大敬老卡搭小黃，明年預算新增幼兒發展備援金，讓高齡與幼兒福利成為市長選戰政策焦點。

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市府明年度預算新增4500萬元，推動0至未滿6歲幼兒發展備援金，每名幼童每年發放5000元，減輕育兒負擔、鼓勵生育。新福利獲得議會支持，不過，議會國民黨團書記長張秀華認為，物價上漲及育兒成本增加，每年5000元平均每月僅約416元，補助不足，建議提高至每年2萬4000元。

張啓楷提加碼福利政見，包括65歲以上長者健保費補助、每月1200點敬老卡擴大使用，開放搭計程車、折抵掛號費，在特約超商、超市和農會消費。育兒政策，第1胎生育獎勵5萬元、第2胎10萬元、第3胎20萬元，0至未滿6歲幼兒每年發放2萬元生日禮金，6年合計最高14萬元，提供幼兒免費課後托育2小時，協助雙薪家庭解決接送問題。

王美惠以「世代共好、活力全齡」為政策主軸，主張建立全齡照顧體系，老人福利包括提供交通津貼、敬老愛心車隊、健保費補助及假牙補助；青年育兒家庭方面，提興建婚育宅、完善托育服務，加碼育兒津貼及營養午餐經費，打造從長者到幼兒完整照顧網絡。

值得注意的是，黃敏惠已將長者健保費補助、營養午餐免費、敬老卡擴大搭小黃付諸實施，明年新增幼兒發展備援金編預算，待議會審議通過後即可上路。換言之，不論市長選舉誰勝出，長者健保補助、營養午餐免費、敬老卡搭小黃、幼兒發展備援金，都將成為新執政團隊延續福利政策。

市府推動0至未滿6歲幼兒發展備援金，對應賴清德總統提出台灣人口對策新戰略，推動「0至18歲國家一起養」，0至18歲成長津貼每人每月5000元，0至未滿6歲補助匯入家庭，市府率先中央實施幼兒發展備援金，如何透過補助減輕家庭負擔、提高生育，成為市長選戰，藍白、綠候選人爭取市民選票重要議題。

嘉市府明年度預算新增4500萬元，推動0至未滿6歲幼兒發展備援金，每名幼童每年發放5000元，減輕育兒負擔、鼓勵生育，圖為日前幼兒運動會。圖／嘉市府提供
嘉市府明年度預算新增4500萬元，推動0至未滿6歲幼兒發展備援金，每名幼童每年發放5000元，減輕育兒負擔、鼓勵生育，圖為日前幼兒運動會。圖／嘉市府提供

嘉市府明年度預算新增4500萬元，推動0至未滿6歲幼兒發展備援金，每名幼童每年發放5000元，減輕育兒負擔、鼓勵生育，圖為日前幼兒運動會。圖／嘉市府提供
嘉市府明年度預算新增4500萬元，推動0至未滿6歲幼兒發展備援金，每名幼童每年發放5000元，減輕育兒負擔、鼓勵生育，圖為日前幼兒運動會。圖／嘉市府提供

王美惠 張啓楷 黃敏惠 2026九合一選舉 嘉義市選舉

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