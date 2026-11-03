拋基隆「港市共榮」藍圖 童子瑋：留下郵輪旅客消費創產業商機

民進黨基隆市長候選人童子瑋與台灣港務公司董事長周永暉，日前上財經專家謝金河主持節目暢談基隆港未來發展藍圖。童子瑋提出「基港雙心」城市發展願景，強調透過產業招商、港區開發與觀光整合，重新找回基隆的產業競爭力；童子瑋說，港口發展不能只有人潮經過，要讓郵輪旅客願意留下來消費，真正成為轉化為基隆在地的產業商機。

童子瑋說，基隆是因港而生、因港而興的百年城市，基隆港不應該只是船舶靠泊、貨物進出的地方，更應該成為帶動城市產業、觀光與商業發展的核心。因此，他提出「基港雙心」計畫，以「東岸旅運核心、西岸國門中心」為兩大發展主軸，重新整合港口、交通、觀光、產業與市民生活，讓港口重新成為基隆城市發展的引擎。

童子瑋指出，東岸將整合現有郵輪旅運設施、威海營區BOT開發及商業空間，擴大郵輪旅客服務量能，將國際郵輪帶來的人流導入市區商圈；西岸則規畫打造北台灣旗艦級海洋生態館，結合「基港時代」大型購物中心，形成兼具觀光、休閒、購物與轉運機能的國門中心。港口發展不能只有人潮經過，更要讓旅客願意留下來消費，讓郵輪經濟真正轉化為基隆在地的產業商機。

童子瑋近期積極向外取經、尋求產業合作的經驗。他表示，從先前南下高雄向市長陳其邁請益港灣建設與產業轉型經驗，到邀請和碩聯合科技董事長童子賢實際走訪基隆港，從企業投資角度評估港區招商條件，再到邀請前經濟部長王美花擔任產經總顧問，都是希望為基隆尋找新的產業發展機會。

童子瑋表示，「基港雙心」是帶動整座城市產業升級、創造就業與提升觀光價值的長期藍圖，重新找回基隆作為國際港都的競爭力。

周永暉指出，基隆的「產業口、港口、廟口」三者應該相互結合，未來進一步強化基隆港的水岸觀光、城市活動及產業連結。未來港務公司將積極強化基隆港與城市的連結，並推動台灣、日本、韓國「北三角」國際郵輪航線布局，讓基隆從「港市共融」進一步邁向「港市共榮」。