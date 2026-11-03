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辯論之後 王金平：柯志恩倒吃甘蔗

聯合報／ 記者張議晨郭韋綺石秀華林銘翰／連線報導
談柯志恩選情，立法院前院長王金平表示，辯論後是分水嶺，倒吃甘蔗。記者郭韋綺／攝影
談柯志恩選情，立法院前院長王金平表示，辯論後是分水嶺，倒吃甘蔗。記者郭韋綺／攝影

聯合報高雄市長民調，民進黨候選人賴瑞隆領先對手柯志恩。身兼柯競總主委的立法院前院長王金平昨天表示，「辯論後是分水嶺，柯志恩選情是倒吃甘蔗」；柯志恩也透露，辯論後內部民調雙方五五波。賴瑞隆則說，每份民調都會納入參考，全力爭取市民支持。

2026九合一選舉

王金平、柯志恩昨出席「二○二六教育行動論壇」，台大前校長管中閔等人也到場力挺。媒體詢問選情，王金平說，民調做參考，若當真何必再競選，但這次辯論之後進入分水嶺，柯志恩一直加分。

對於本報民調結果，柯志恩表示，民調是在辯論會前進行，她與賴瑞隆支持度差距已拉近到七個百分點，團隊在電視辯論會後也有內部民調，雙方已咬得非常近、呈現五五波，她對任何民調都尊重，但不會因此打亂選戰步調。

高雄市義消總隊日前感恩餐會爆發「請下台」風波，王金平還原說，當時他腳才剛踏上第一層階梯、人都還沒走上去，柯志恩與議員陳麗娜就在旁喊「不要上去」；他當下雖納悶，但隨後兩人告知，「台上都是整個綠營的」。王金平說，他其實不介意藍綠同台，但柯志恩的立場也合理，因此就決定不再上台，他完全沒生氣、也沒覺得委屈。

至於本報民調顯示，目前仍有二成六選民尚未表態。賴瑞隆指出，選舉最後關頭就是全力以赴，他會以廿年政務官、立委成績和未來願景，讓市民了解他。

泛綠選民百分之八十二表態願意投給賴瑞隆，藍營選民百分之八十八表態會投柯志恩，外界解讀是民進黨初選裂痕仍在。賴瑞隆說，他會做全民市長，不分黨派全力爭取每位選民支持，最後階段他會全力衝刺，讓高雄進步向前。

至於民眾黨前主席柯文哲指民眾黨支持者有六成挺柯志恩，呼籲選民不要投賴。賴瑞隆表示，他會全力爭取支持。

民眾黨主席黃國昌說，賴瑞隆的表現完全不及格，過去在立院就是民進黨禁衛軍，最近又被爆出收受雲豹能源政治獻金，「我講一句比較不客氣的話，賴比較像是光電業者養在立法院裡面的小弟」。

2026九合一選舉 王金平 柯志恩 賴瑞隆

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