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人設改變？沈伯洋：遇到他們才變凶

聯合報／ 記者洪子凱邱書昱／台北報導

民進黨台北市長候選人沈伯洋昨晚接受「新聞面對面」電視專訪時表示，起初民調一度落後對手高達百分之廿，但透過結合線上與線下的「洋流號」社群動員，登記領取「船員證」的卅六萬名支持者中，台北市民將近五成，這股「洋流效應」成功吸引大量首投族與中間選民，有望持續「突破過半」。

2026九合一選舉

主持人謝震武追問，台北市長一對一選戰，民進黨最高得票率約百分之四十六，洋流顯然已做到這一點。沈伯洋說，洋流尚未到頂峰，也有望持續往前進「突破過半」；他也不斷請選民幫忙宣傳，希望再多說服對選舉都沒有什麼感覺的人，那是最後能不能夠贏的關鍵。

近日蔣萬安夫人石舫亘、母親黃美倫出來幫忙拉票，沈伯洋是否有會打出夫人、女兒牌？沈表示，看到蔣家人出來幫忙其實很感動，他還沒關注政治前，太太其實比他更關注政治，老婆也很希望贏，但還是希望老婆能夠冷靜想清楚再決定，他不會主動去問，至於女兒雖是個大Ｅ人，會幫他宣傳也會想出門掃街，但還是盡量以保護她為主。

針對藍白陣營質疑人設與立法院表現，沈伯洋指出，「遇到他們才變凶，難道把我摔下來，我也覺得沒關係嗎？」過去在立法院的交鋒多集中於國家安全與法案攻防，對手刻意刁難，他自然會堅定捍衛立場，但台北市長選戰應回歸政策論述，未來將持續拋出具體政見，喚起市民對城市未來的參與感。

媒體人蘭萱質疑，洋流現在形象是陽光正向，會不會髒水都由青鳥、側翼來潑？沈伯洋說，「我不是玩這種兩面手法的人。」但若說了仍沒有辦法阻止？沈說，那就再說一次；團隊對於網路激進支持者或出征行為早已畫下明確紅線，絕不容許波及家人等底線，未來也會持續呼籲支持者保持理性，避免陷入陣營對立的抹黑操作，盼以正向能量爭取更多市民認同。

2026九合一選舉 沈伯洋 謝震武 民進黨

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