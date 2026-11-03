蔡其昌弱智說 蔣萬安批不厚道促道歉

民進黨立院黨團總召蔡其昌前晚質疑台北市長蔣萬安的政績只有鮮奶，「你覺得台北市民是弱智嗎？」蔣萬安昨批，非常不厚道，而且缺乏善良、包容多元的價值，台北市民不管支不支持他，都不應受言語粗暴對待；他要求蔡其昌道歉並更正說法，也喊話民進黨台北市長候選人沈伯洋和蔡好好談一談。

蔡其昌昨解釋，台北市民非常優秀、非常有判斷能力，他質疑的是市長施政，而不是台北市民，對一個首都市長的期待，不會只有一項發鮮奶政策，斷章取義和抹黑都無法讓城市更進步。沈伯洋也緩頰說，蔡想表達的是台北市民水準非常高，不要小看台北市民的智慧。

「台北市民非常有智慧。」蔣萬安說，他在北市政績當然不只鮮奶，鮮奶政策看起來很簡單，但其實不只是走訪超商業者，還要克服非常多系統、上架，品項、價格等困難，透過公私協力才能讓孩子很方便領取鮮奶；反觀中央也曾推出「班班喝鮮奶」政策，因為冷鏈配送問題，執行一學期就喊停，「中央不做、台北市來做，所以我們做到了。 」

蔣萬安說，實在不希望選舉到了，就在台北市民之間製造對立，不應該因政治立場不同，就來傷害彼此，這是他非常堅守的價值，也應該是台灣民主社會不分黨派共同堅定捍衛的。

台中市長盧秀燕表示，如果因支持鮮奶政策就被打為「弱智」，是滿嚴重的侮辱，對這項政策叫好的市民很多，「他們都不是弱智、他們是智者，自有判斷力。」

桃園市政張善政說，蔡其昌事後解釋，是批評蔣萬安的是施政，政策可以辯論，但不須把市民的智慧拿來當攻防的語言。桃園也推動生生喝鮮奶，他清楚從宣布政策到孩子領取，背後有多少工作要完成；照顧孩子是不分藍綠的共識，「一瓶鮮奶不能代表全部市政，卻值得政府認真做好。」

國民黨立法院黨團書記長許宇甄說，蔣萬安無論是輝達、大巨蛋，還是各項育兒政策，都有實實在在的成果，竟被蔡其昌用這種方式貶低；沈伯洋只會講「陪伴、種樹、塔羅牌」，請問蔡其昌、沈伯洋是不是弱智？立委徐巧芯表示，蔡其昌在公開場合批評大眾是弱智，本身就歧視身心障礙者，也傷害台北市民。