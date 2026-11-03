再辯一次？蔣萬安指沈伯洋沒把握好

民進黨台北市長候選人沈伯洋競選總幹事吳思瑤昨與台北市長蔣萬安競選總幹事羅智強互加ＬＩＮＥ，為了聯繫第二場辯論事宜。不過，蔣萬安昨質疑沈沒好好把握，都更政策也未在辯論上提出，才想要辯第二次，接下來會讓團隊進行後續的協調。沈伯洋說，他問了四個問題都未得到回覆，時間被蔣拿來攻擊他，「沒好好把握的是蔣萬安」。

羅智強表示，蔣萬安陣營對下一場辯論一直保持開放，也一直在等待自由時報等媒體聯盟發出協商的邀請。

另外，首場辯論會後，國民黨認為蔣萬安「完勝」。沈伯洋昨表示，因為蔣萬安不斷在辯論中攻擊，讓支持者覺得很爽快；他之所以不願意在辯論過程中回應對方的攻擊，是因為他設想自己如果是一般市民，看到互相攻擊、鬥嘴，他就會關電視。

沈伯洋指出，他當初的策略很簡單，就是不管對方怎麼攻擊，他最多就是在廿秒到卅秒回應，其他時間則繼續說明市政有關的議題；國民黨之所以會認為贏很多，是因為蔣萬安不斷攻擊，連回答問題的時間也拿來攻擊，讓蔣萬安的支持者覺得很爽快。