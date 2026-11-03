聽新聞
0:00 / 0:00

萬川合體 蔣萬安批國家機器打壓在野

聯合報／ 本報記者／連線報導
北高電視辯論後，藍綠陸軍大動員。台北市長蔣萬安（圖前右）、國民黨新北市長候選人李四川（圖前左）昨晚在北市「萬川合體」；民進黨台北市長候選人沈伯洋也將南下助選民進黨台中市長候選人何欣純，展現「洋流外溢」效應。記者葉信菉／攝影
北高電視辯論後，藍綠陸軍大動員。台北市長蔣萬安（圖前右）、國民黨新北市長候選人李四川（圖前左）昨晚在北市「萬川合體」；民進黨台北市長候選人沈伯洋也將南下助選民進黨台中市長候選人何欣純，展現「洋流外溢」效應。記者葉信菉／攝影

國民黨台北市長蔣萬安和新北市長候選人李四川昨晚「萬川合體」，蔣萬安批執政黨施政無能且以國家機器打壓在野政敵，他聲援現場美麗島電子報董事長吳子嘉與民眾黨前主席柯文哲，警示司法若淪為清算工具導致國家民主自由方重大危機，呼籲選民用選票支持清廉、做實事的團隊，也給賴政府一個深刻的教訓。

2026九合一選舉

北高電視辯論後，藍綠陸軍大動員。蔣萬安與國民黨高雄市長候選人柯志恩將展開「北高連線」，柯志恩今晚將北上與蔣萬安到寧夏夜市合體掃街，蔣萬安本月七日也將南下參加柯志恩旗山造勢大會，民眾黨主席黃國昌、立法院前院長王金平都將登台助講。

民進黨台北市長候選人沈伯洋昨天出席年代新聞「新聞面對面」錄影，接受媒體採訪。記者余承翰／攝影
民進黨台北市長候選人沈伯洋昨天出席年代新聞「新聞面對面」錄影，接受媒體採訪。記者余承翰／攝影

民進黨台北市長候選人沈伯洋近期將南下助選民進黨台中市長候選人何欣純。沈伯洋昨天說，台北的選情仍舊緊繃，北市仍然是首要任務。

台中市長盧秀燕昨拜會北市議會藍白黨團時強調「政治，合則兩利、分則兩害。」一黨獨大非民主正常發展，人民言論和權益空間都會受限縮，「黨國愈來愈強大，人民會愈來愈渺小」。

吳子嘉昨晚舉辦「董事長開講」節目時表示，他家及辦公室日前遭檢警搜索，導致停工、直播中斷，國家機器以司法暴力侵犯新聞自由與採訪來源，恐引發寒蟬效應，「新聞自由是人民的權利，不是總統的恩賜」，他已委任律師，選後將提交國際新聞自由與人權組織檢視，呼籲賴清德總統落實民進黨過去對司法獨立的承諾。

對於對手鋪天蓋地宣傳，李四川表示，他的看板就是「新北市廿九區的道路與橋梁」，城市進步靠治理能力而非政治宣傳，「一個國家會變亂，不是壞人太多，而是沉默的人太多。」

蔣萬安除聲援吳子嘉，也提及柯文哲面對司法系統追殺依然挺直腰桿。蔣萬安警告，若司法淪為執政者清算政敵的工具，將造成中華民國民主自由與法治的重大危機，呼籲選民投票日勇敢站出來，選擇腳踏實地、清廉做實事的團隊，給傲慢的執政黨一個深刻教訓。

國民黨立委洪孟楷痛批，沈伯洋迴避「毒駕致死」修法爭議，立院已有五十六名立委提案提高刑責、最重可處死刑，唯獨不見沈伯洋提案或正面回應。立委羅智強則砲轟綠營側翼與綠媒幫沈伯洋造神，對比前總統馬英九執政時期對媒體包容，如今民進黨上台後批判者卻面臨海外流亡或司法搜索。

中廣前董事長趙少康表示，從陳水扁跟他競選市長開始，民進黨歷任候選人就愛裝暖男，不管過去多囂張跋扈，選舉一到就裝得很溫和；但一個人在立法院時這麼凶，只改改髮型就會變暖男？台北市民有這麼好騙？

2026九合一選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

趙少康：民進黨候選人就愛裝暖男 蔣萬安始終如一才是真暖男

辯論後聲勢看漲！柯志恩明北上合體逛夜市 蔣萬安7日南下旗山造勢

盧秀燕北上拜會藍白黨團！ 沈伯洋曝早上與陳其邁通話：蠻常討論市政

聯合報社論／蔣萬安連環九問，沈伯洋人設打回原形

相關新聞

吳宗憲頭城造勢 林國漳啟動車掃

國民黨宜蘭縣長候選人吳宗憲前晚頭城鎮懇託會，超過五百位鄉親高呼「票投三號，有靠山」，立委牛煦庭以「宜蘭外孫」身分大讚吳是「最勇敢男人」，直球對決綠營造謠抹黑與司法威嚇；民進黨林國漳昨展開車掃，「宜蘭隊」合體展現團結氣勢。

游淑貞推智慧門牌 魏嘉賢質疑資安

花蓮縣長候選人游淑貞主張吉安鄉智慧門牌擴大推至全縣，對手魏嘉賢質疑QR Code有遭詐騙利用風險，且門牌辨識度不佳、製作成本偏高。吉安鄉公所回應，二○二三年更新至今未接獲詐騙案，QR Code讓非上班時間通報案增約四成，發揮智慧功能。

新竹攻防 綠喊輕軌4年3線 高虹安轟騙票

交通部長陳世凱日前為民進黨新竹市長候選人莊競程站台時，拋出大新竹輕軌要「四年三線齊發」等交通政策規畫。新竹市長高虹安昨上網路節目受訪直言，綠營的動工口號「很夢幻」，行政程序難度太高，根本是選舉騙票；莊競程則重申「四年內一定要讓新竹捷運動工」，解決市民交通痛點。

蘇巧慧家族利益衝突爭議登上BBC 李四川促說清楚

英國廣播公司「ＢＢＣ」日前報導提到藍、綠候選人相關爭議，點名民進黨新北市長候選人蘇巧慧最大爭議，就是妹妹蘇巧純在父親蘇貞昌擔任行政院長期間獲得政府高額補助，質疑無視利益迴避。國民黨候選人李四川昨直言，蘇巧慧家族應出來說清楚，為何可以取得這麼高的投資金額。民眾黨主席黃國昌也說，蘇巧純違法情節比僑委會前委員長徐佳青「帶兒子去東沙島」嚴重百倍以上。

人設改變？沈伯洋：遇到他們才變凶

民進黨台北市長候選人沈伯洋昨晚接受「新聞面對面」電視專訪時表示，起初民調一度落後對手高達百分之廿，但透過結合線上與線下的「洋流號」社群動員，登記領取「船員證」的卅六萬名支持者中，台北市民將近五成，這股「洋流效應」成功吸引大量首投族與中間選民，有望持續「突破過半」。

再辯一次？蔣萬安指沈伯洋沒把握好

民進黨台北市長候選人沈伯洋競選總幹事吳思瑤昨與台北市長蔣萬安競選總幹事羅智強互加ＬＩＮＥ，為了聯繫第二場辯論事宜。不過，蔣萬安昨質疑沈沒好好把握，都更政策也未在辯論上提出，才想要辯第二次，接下來會讓團隊進行後續的協調。沈伯洋說，他問了四個問題都未得到回覆，時間被蔣拿來攻擊他，「沒好好把握的是蔣萬安」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。