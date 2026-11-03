萬川合體 蔣萬安批國家機器打壓在野

國民黨台北市長蔣萬安和新北市長候選人李四川昨晚「萬川合體」，蔣萬安批執政黨施政無能且以國家機器打壓在野政敵，他聲援現場美麗島電子報董事長吳子嘉與民眾黨前主席柯文哲，警示司法若淪為清算工具導致國家民主自由方重大危機，呼籲選民用選票支持清廉、做實事的團隊，也給賴政府一個深刻的教訓。

北高電視辯論後，藍綠陸軍大動員。蔣萬安與國民黨高雄市長候選人柯志恩將展開「北高連線」，柯志恩今晚將北上與蔣萬安到寧夏夜市合體掃街，蔣萬安本月七日也將南下參加柯志恩旗山造勢大會，民眾黨主席黃國昌、立法院前院長王金平都將登台助講。

民進黨台北市長候選人沈伯洋昨天出席年代新聞「新聞面對面」錄影，接受媒體採訪。記者余承翰／攝影

民進黨台北市長候選人沈伯洋近期將南下助選民進黨台中市長候選人何欣純。沈伯洋昨天說，台北的選情仍舊緊繃，北市仍然是首要任務。

台中市長盧秀燕昨拜會北市議會藍白黨團時強調「政治，合則兩利、分則兩害。」一黨獨大非民主正常發展，人民言論和權益空間都會受限縮，「黨國愈來愈強大，人民會愈來愈渺小」。

吳子嘉昨晚舉辦「董事長開講」節目時表示，他家及辦公室日前遭檢警搜索，導致停工、直播中斷，國家機器以司法暴力侵犯新聞自由與採訪來源，恐引發寒蟬效應，「新聞自由是人民的權利，不是總統的恩賜」，他已委任律師，選後將提交國際新聞自由與人權組織檢視，呼籲賴清德總統落實民進黨過去對司法獨立的承諾。

對於對手鋪天蓋地宣傳，李四川表示，他的看板就是「新北市廿九區的道路與橋梁」，城市進步靠治理能力而非政治宣傳，「一個國家會變亂，不是壞人太多，而是沉默的人太多。」

蔣萬安除聲援吳子嘉，也提及柯文哲面對司法系統追殺依然挺直腰桿。蔣萬安警告，若司法淪為執政者清算政敵的工具，將造成中華民國民主自由與法治的重大危機，呼籲選民投票日勇敢站出來，選擇腳踏實地、清廉做實事的團隊，給傲慢的執政黨一個深刻教訓。

國民黨立委洪孟楷痛批，沈伯洋迴避「毒駕致死」修法爭議，立院已有五十六名立委提案提高刑責、最重可處死刑，唯獨不見沈伯洋提案或正面回應。立委羅智強則砲轟綠營側翼與綠媒幫沈伯洋造神，對比前總統馬英九執政時期對媒體包容，如今民進黨上台後批判者卻面臨海外流亡或司法搜索。

中廣前董事長趙少康表示，從陳水扁跟他競選市長開始，民進黨歷任候選人就愛裝暖男，不管過去多囂張跋扈，選舉一到就裝得很溫和；但一個人在立法院時這麼凶，只改改髮型就會變暖男？台北市民有這麼好騙？