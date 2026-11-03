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雲豹獻金案…柯志恩競辦：3年前 賴瑞隆選後悄撤告

聯合報／ 記者張議晨徐白櫻郭韋綺林銘翰／連線報導

國民黨高雄市長候選人柯志恩緊咬對手賴瑞隆用人、用錢爭議，質疑賴舉辦多場綠能公聽會後，首筆政治獻金即來自雲豹，競辦並指賴三年前曾提告妨害名譽，選後卻悄悄撤告。黃國昌另爆料，賴瑞隆此次找農田水利會前會長李清福擔任後援會長，李當年涉貪入監，賴及多名綠營立委連署修法，讓李得以適用外役監條例「住爽牢」。賴瑞隆競總反擊，要柯陣營不要把寬厚拿來抹黑。

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民眾黨創黨主席柯文哲前天南下輔選，狠酸民進黨候選人賴瑞隆收受雲豹能源三百萬政治獻金，應比照京華城案「先收押再來慢慢查」。柯志恩昨受訪時再質疑，除雲豹直接捐政治獻金，還有多名雲豹高層分別以不同方式捐款，到底有無對價關係？相對於過去司法案件「難怪柯P心有戚戚焉、意有所指」。

柯志恩競辦指二○二三年立委選舉期間，時任國民黨發言人凌濤、李明璇即揭露賴瑞隆收受雲豹大股東贊助，成立高雄市新世代教育基金會自任董事長，恐有對價關係。當時賴高調提告，選後卻悄悄撤告，難道是怕司法調查讓資助關係攤在陽光下。

賴瑞隆競總對此反擊，當年是為遏止藍營潑髒水，不得不以訟止謗，國民黨始終提不出具體事證，最後市民用選票表達對賴瑞隆的信任。國民黨一再故技重施，根本是看輕司法、小看人民智慧，請柯志恩團隊停止負面選戰，讓選舉回歸理性討論。

國民黨除質疑賴陣營聘勞動部前部長許銘春及兒虐紀錄的幼兒園長當後援會幹部，民眾黨主席黃國昌也爆料，賴邀高雄農田水利會前會長李清福當後援會長，李過去涉貪判，但賴瑞隆等綠營立委連署下火速修正「外役監條例」，讓李得以入外役監「坐爽牢」，假日還能請假出來與綠營高層會面。

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