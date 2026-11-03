吳宗憲頭城造勢 林國漳啟動車掃

國民黨宜蘭縣長候選人吳宗憲前晚頭城鎮懇託會，超過五百位鄉親高呼「票投三號，有靠山」，立委牛煦庭以「宜蘭外孫」身分大讚吳是「最勇敢男人」，直球對決綠營造謠抹黑與司法威嚇；民進黨林國漳昨展開車掃，「宜蘭隊」合體展現團結氣勢。

「宜蘭走新路—憲政熱映中」吳宗憲懇託會在頭城慶元宮舉行，同時也是藍營票倉，頭城鎮長蔡文益、縣議員賴良洲、頭城鎮民代表會主席楊碧村、頭城區漁會理事長陳秀暖、競總主委林建榮、後援會總會長呂國華等人出席。

從桃園趕來助陣的立委牛煦庭說，他外公外婆是羅東鎮與五結鄉人，在他心中，「勇敢」就是宜蘭精神，「吳宗憲就是立法院最勇敢的男人！」牛也痛批林國漳三十年來顧賺錢，幫奇奇怪怪的人辯護，如今挾龐大資源參選，「就是因沾上新潮流」。

吳宗憲表示，對手找不出他汙點，不斷拿非宜蘭出生攻擊，他操守禁得起檢驗，痛心在司法體系多年，從未想過司法會被民進黨扭曲至此，甚至動用司法整肅異己「就是要讓人民害怕」，這也是民調仍有四成不表態主因，他請鄉親站出來當後盾，「今天若你不站出來，明天便沒有人能為你站出來」。

民進黨宜蘭縣長候選人林國漳昨天展開「蓋漳車掃」行動，車隊首站從冬山鄉出發，與冬山鄉長候選人陳鏗芳、縣議員候選人林峻輔與林佩螢等「宜蘭隊」合體，展現團結氣勢。