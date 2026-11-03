游淑貞推智慧門牌 魏嘉賢質疑資安

花蓮縣長候選人游淑貞主張吉安鄉智慧門牌擴大推至全縣，對手魏嘉賢質疑QR Code有遭詐騙利用風險，且門牌辨識度不佳、製作成本偏高。吉安鄉公所回應，二○二三年更新至今未接獲詐騙案，QR Code讓非上班時間通報案增約四成，發揮智慧功能。

吉安鄉公所二○二三年七月起更新智慧門牌，門牌設QR Code，民眾掃描即可連結公所官網，進行建議、報修及環境髒亂等通報。游淑貞參選縣長後，主張將政策擴至全縣，無黨籍候選人魏嘉賢表達反對，認為不應讓全縣民眾為高成本、低效益政策埋單。

魏指出，依花蓮縣道路命名暨門牌編訂自治條例等規定，門牌編訂原屬縣府及戶政事務所職權，吉安鄉公所遊說縣府民政處修正規定後，才得以推動特色門牌；所謂智慧門牌只是將公所官網QR Code印在門牌上，實際功能有限。

魏質疑，公所是否充分評估資安問題，還有門牌是重要公共識別設施，應符合通用設計，兼顧高齡、視力不佳及色覺障礙者需求，但吉安鄉門牌加入色彩與裝飾圖騰，未見遠距辨識、夜間可讀性等測試資料，製作成本也要約六百萬元。

吉安鄉公所主秘樊一明表示，門牌字體及辨識度都經評估與整體設計，過去民眾只能上班時間向公所反映問題，設置QR Code後二十四小時都能通報，正是實際效益。