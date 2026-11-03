蘇巧慧家族利益衝突爭議登上BBC 李四川促說清楚

英國廣播公司「ＢＢＣ」日前報導提到藍、綠候選人相關爭議，點名民進黨新北市長候選人蘇巧慧最大爭議，就是妹妹蘇巧純在父親蘇貞昌擔任行政院長期間獲得政府高額補助，質疑無視利益迴避。國民黨候選人李四川昨直言，蘇巧慧家族應出來說清楚，為何可以取得這麼高的投資金額。民眾黨主席黃國昌也說，蘇巧純違法情節比僑委會前委員長徐佳青「帶兒子去東沙島」嚴重百倍以上。

蘇競辦回應，相關部會先前已清楚說明，蘇巧純並非曠世智能負責人，也不是該專案的人員，該填寫的表格都依相關規定辦理。

李四川說，政府首重廉政，外媒重視此事是因為蘇貞昌曾任行政院長，是「百官之首」，蘇巧慧又是立委，胞妹卻能從政府取得四千多萬元補助與投資，過程沒迴避，也沒揭露身分關係，都涉及利益衝突迴避法，除了法律問題，也涉及道德觀感。他分享自身經歷，透露過去為避免三節有人送禮，交代妻兒不要隨便開門，連自己忘帶鑰匙都吃閉門羹，兒子在公職體系也從不提父親身分，避免造成困擾。

國民黨文傳會主委陳以信說，連國際媒體都注意到蘇家的利益衝突疑雲，蘇巧慧卻還在粉飾太平；父親當行政院長，妹妹公司拿政府投資，姊姊當立委忙著護短，難道不是一齣「把國家當自己家的官場現形記」？法律不能只管老百姓，遇到權貴就轉彎，蘇家父女應說明真相，別讓台灣民主淪為權貴家族的政治保護傘。

「賴清德總統縱容的程度卻讓大家瞠目結舌。」黃國昌質疑，蘇巧慧家族的曠世智能公司增資時，為何國發基金、台企銀用納稅錢去認股？納稅人一股十三元，蘇巧純一股○點五元又是什麼道理？關鍵問題蘇巧慧從來不回應，只說是舊案重炒、選舉操作跟抹黑，「虧都虧國家的，賺都賺你們家的」。

蘇巧慧競辦發言人馬亨亨．夷將還擊說，ＢＢＣ報導原文是陳述民眾黨的指控，再平衡各方說法，藍白卻操作成把民眾黨自產自銷的東西宣傳成ＢＢＣ的進口貨，意圖扭曲事實，同一篇文章，ＢＢＣ也報導李四川胞弟被控是環保流氓等內容，難道這也是ＢＢＣ認證李家是小琉球惡霸？