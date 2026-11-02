反對松機遷移？沈伯洋稱沒必要改AI園區：社子島開發應優先

台北市長蔣萬安拋出松機遷建議題，民進黨台北市長候選人沈伯洋今接受「新聞面對面」專訪，主持人謝震武問是否會把松機遷移當成重要政策，沈直言是好問題，若民眾認為是重要議題，就值得討論，但他認為北士科已作為AI園區，沒有必要再改建松機，「應優先處理社子島」。

謝震武在節目後段問沈伯洋，當選後是否會認真討論「松機遷建」議題，沈伯洋抬頭仰天遲疑數秒說了一句「好問題」。謝震武追問，是否只是一個噱頭，選戰過去就算了？沈表示，遷建涉及許多中央層級議題，醫療後送、運量或許有解決方式，但國防問題最難處理。

沈伯洋坦言，知道機場周邊居民對限高問題有所關注，若由他處理，會朝如何補償方向思考；若愈來愈多民眾認為松機遷建是重要議題，政府就值得開啟討論，但他若當選，優先要處理是社子島開發，他認為該案重要性高於松機遷建，且北市已有北士科作為AI園區，沒有必要再將松山機場改建成AI辦公室。