快訊

耶誕天后瑪麗亞凱莉解凍短片今年玩龐克新梗 Google搜尋也藏雪景彩蛋

聽新聞
0:00 / 0:00

民眾黨選前黃金周北市府前全台大集結 柯文哲蔣萬安是否同台備受關注

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
圖為民眾黨前主席柯文哲（左）與台北市長蔣萬安（右）。聯合報系資料照
圖為民眾黨前主席柯文哲（左）與台北市長蔣萬安（右）。聯合報系資料照

年底地方選舉進入倒數，台北市長選情陷入膠著，首場電視辯論會成為全國矚目焦點。民眾黨主席黃國昌今天透露，民眾黨將在11月21日「全國大集結」，地點選在台北市政府前方。據了解，民眾黨前主席柯文哲確定到場，台北市長蔣萬安是否「路過」備受矚目。

2026九合一選舉

黃國昌上午接受廣播節目專訪，針對首場台北市長電視辯論會，他說輸贏完全就是碾壓式的一面倒，「一個要選市長的人，對於市政這麼不熟悉，的確是個問題」，民進黨台北市長候選人沈伯洋更嚴重的問題在於，主辦單位已經事前提供媒體提問，竟然還有辦法回答得不知所云，「題目都已經先給你了，根本沒有把它當一回事。」

面對主持人詢問，民眾黨如何助攻蔣萬安，黃國昌聽聞後則說，蔣萬安需要要努力的地方，相信對方會持續努力下去，而柯文哲最近給的建議很中肯，就是把過去這幾年做的事情跟政績，好好向台北市民報告爭取認同。

黃國昌晚間在個人直播表示，民眾黨將在11月21日舉辦「全國大集結」，活動地點就選在台北市政府前方，希望所有支持者把當天時間留下來。

此外，民眾黨竹北市長候選人邱臣遠也將在11月8日舉辦造勢大會，黃國昌向支持者透露，這不是一般的政治造勢，包括邱臣遠、柯文哲跟他本人都會當場獻唱，而且還有很多重量級來賓都會參加，就請大家拭目以待。

2026九合一選舉 台北市選舉 蔣萬安 沈伯洋 柯文哲 民眾黨 黃金周 北市府

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

黃國昌：綠營沒人想談北市長辯論 蔡英文讚沈伯洋愛談政策與事實不符

拜會北市議會民眾黨團 盧秀燕：政治合則兩利…分則兩害

趙少康：民進黨候選人就愛裝暖男 蔣萬安始終如一才是真暖男

辯論後聲勢看漲！柯志恩明北上合體逛夜市 蔣萬安7日南下旗山造勢

相關新聞

民眾黨選前黃金周北市府前全台大集結 柯文哲蔣萬安是否同台備受關注

年底地方選舉進入倒數，台北市長選情陷入膠著，首場電視辯論會成為全國矚目焦點。民眾黨主席黃國昌今天透露，民眾黨將在11月21日「全國大集結」，地點選在台北市政府前方。據了解，民眾黨前主席柯文哲確定到場，台北市長蔣萬安是否「路過」備受矚目。

蔣萬安陣營攻擊人設 沈伯洋：立法院攻防「遇到他們才變兇」

民進黨台北市長候選人沈伯洋今接受「新聞面對面」專訪。主持人謝震武問到有關「洋流」人數會不會都是外縣市？尋求連任的台北市長蔣萬安團隊攻擊「人設」問題。沈伯洋回，依36萬份船員證，可看出北市民有近5成；至於人設部份是立法院法案攻防，遇到他們才會變兇，「把我摔下來，我也覺得沒關係嗎？」

辯論後聲勢看漲！柯志恩明北上合體逛夜市 蔣萬安7日南下旗山造勢

國民黨高雄市長候選人柯志恩與台北市長候選人蔣萬安辯論會表現受肯定，網路影片點閱率飆高，振奮支持者士氣。柯志恩明天將北上與蔣萬安合體前往寧夏夜市掃街，蔣萬安也預計南下高雄，參加11月7日旗山造勢大會，「北高連線」相互拉抬聲勢、爭取更多支持。

被問蔡其昌「弱智說」表情曝 盧秀燕反擊：支持鮮奶政策市民是智者

身兼台北市長蔣萬安競總主委的台中市長盧秀燕今下午拜會國民黨北市議會黨團，對於民進黨立院黨團總召蔡其昌批蔣萬安「政績只有鮮奶，你覺得台北市民是弱智嗎？」盧秀燕聽到記者的題目，先是傾了一下頭露出「無言」表情，盧說，如果說因支持鮮奶政策就被打為「弱智」，這是蠻嚴重的侮辱。

藍營再咬雲豹政治獻金！質疑賴瑞隆自稱可受檢驗 為何悄悄撤回告訴

國民黨揭露民進黨高雄市長候選人賴瑞隆個人政治獻金帳戶及基金會出現雲豹公司相關捐款，賴瑞隆強調「依法申報、可接受檢驗」。柯志恩競辦今日再度質疑，賴瑞隆三年前提告後又撤告，難道是怕司法調查讓資助關係攤在陽光下，「請不要再閃躲，盡快向市民說清楚」。

李四川妻現身婦女後援會「老公早就捐出去」 鄭麗文籲訂機票車票投川伯

國民黨新北市長候選人李四川今天出席婦女後援會活動，現場湧入近3000名支持者，歡呼聲不斷，進場時民眾爭相將寫有勵志標語的貼紙貼在他身上，從衣服、手臂到臉頰幾乎貼滿，國民黨主席鄭麗文隨後進場，再度掀起歡呼聲浪，兩人同台向支持者喊話，呼籲選前團結、積極催票。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。