民眾黨選前黃金周北市府前全台大集結 柯文哲蔣萬安是否同台備受關注

年底地方選舉進入倒數，台北市長選情陷入膠著，首場電視辯論會成為全國矚目焦點。民眾黨主席黃國昌今天透露，民眾黨將在11月21日「全國大集結」，地點選在台北市政府前方。據了解，民眾黨前主席柯文哲確定到場，台北市長蔣萬安是否「路過」備受矚目。

黃國昌上午接受廣播節目專訪，針對首場台北市長電視辯論會，他說輸贏完全就是碾壓式的一面倒，「一個要選市長的人，對於市政這麼不熟悉，的確是個問題」，民進黨台北市長候選人沈伯洋更嚴重的問題在於，主辦單位已經事前提供媒體提問，竟然還有辦法回答得不知所云，「題目都已經先給你了，根本沒有把它當一回事。」

面對主持人詢問，民眾黨如何助攻蔣萬安，黃國昌聽聞後則說，蔣萬安需要要努力的地方，相信對方會持續努力下去，而柯文哲最近給的建議很中肯，就是把過去這幾年做的事情跟政績，好好向台北市民報告爭取認同。

黃國昌晚間在個人直播表示，民眾黨將在11月21日舉辦「全國大集結」，活動地點就選在台北市政府前方，希望所有支持者把當天時間留下來。

此外，民眾黨竹北市長候選人邱臣遠也將在11月8日舉辦造勢大會，黃國昌向支持者透露，這不是一般的政治造勢，包括邱臣遠、柯文哲跟他本人都會當場獻唱，而且還有很多重量級來賓都會參加，就請大家拭目以待。