搖擺彰縣 中間選民、投票率成關鍵

彰化縣長選戰倒數計時，依聯合報民調，民進黨陳素月支持度領先，國民黨魏平政急起直追，無黨籍邱建富成為第三股力量。不過，仍有四成二選民未表態，中間選民流向、藍營整合、棄保效應及投票率，將是決定勝負的最後關鍵。

彰化向來被視為全台大選「搖擺州」與勝負指標，此次縣長選舉牽動地方政權，也被視為二○二八年總統大選前哨戰。藍綠高層接連下鄉助選，國民黨主席鄭麗文親自擔任魏平政競總主委，一周四度輔選，陳素月上周競總成立大會，由賴清德總統、前總統蔡英文站台，都勢在必得。

依聯合報系上月民調，陳素月支持度三成二，魏平政一成六，邱建富一成，無黨籍陳重嘉不到百分之一，高達四成二選民未表態，選情相對偏冷。政壇觀察，依彰化藍綠傳統版圖各三成觀察，未表態者，除中間選民及投票意願低者之外，大部分應是藍營潛在支持者，有待激發。

陳素月目前領先，卻不敢鬆懈，持續掃街、路口拜票及文宣攻勢，借重中央高層助選拉抬聲勢，維持支持者投票熱度，對手提出辯論、長者健保免費等議題，陳低調以對，以免激化藍綠對決，更要避免犯錯，順利走完最後一哩路。

魏平政加強攻勢，透過政見攻防及辯論拉抬聲量，試圖將選戰帶回藍綠對決。他最大挑戰除了知名度待提升，也要加強基層組織動員，尤其縣長王惠美尚未明確投入輔選，藍營能否整合地方勢力，將原本觀望的支持者催出來，才有辦法扭轉局勢。

退出民進黨參選的邱建富，憑藉北彰化優勢及地方組織，民調仍維持一成支持度，支持者除綠營外，也有對藍綠兩黨失望的選民，最後能能否衝高支持度，形成棄保效應，將影響選局。

投票率也是勝負關鍵。過往彰化縣長選舉投票率從六成四到七成二不等，低投票率有利於基本盤及組織動員，高投票率考驗爭取中間選民的能力。若投票率突破七成，藍營能否成功催出潛在支持者？將是重要觀察指標。

整體而言，陳素月掌握民調領先優勢，魏平政亟待整合藍營、強化動員，邱建富可能左右藍綠消長。選戰最後階段，四成二未表態選民的流向，仍將是決勝的關鍵。