台中辯論 何欣純下戰帖 江啟臣：請期待

北高市長選舉電視辯論會登場後，炒熱選情與討論度。民進黨台中市長候選人何欣純昨說，仍期待第三方主辦候選人辯論。江啟臣回應，雙方勾選的都是公辦政見辯論會，大家可以期待。中市選委會證實，預定十一月十七日舉辦公辦電視政見辯論會，但依規未安排候選人交叉詰問。

國民黨彰化縣長候選人魏平政上月主動拋辯論議題，無黨籍邱建富、陳重嘉都表達高度參與意願。民進黨陳素月表態願意參加，但認為選委會政見發表會已改採政策辯論形式，沒必要再另外舉辦。魏平政再喊話舉辦辯論會，陳重嘉說，他願意出錢出人，把縣政主張說清楚，選民可充分比較。

何欣純昨前往江啟臣的本命區山城，與市議員蔡成圭、市議員候選人詹智翔站在石岡豐勢路口拜票，隨後展開石岡、東勢車隊掃街。談到辯論安排，何欣純表示，她仍在等待，也希望有第三方媒體主辦的辯論會，但江啟臣看起來似乎已經迴避、回絕相關提議。

民進黨台中市長候選人何欣純（中）昨與議員蔡成圭、候選人詹智翔拜票。圖／何欣純競總提供

何欣純指出，即使是公辦政見發表會，也期待能採取辯論形式，但江「迴避辯論」，希望對手表態。她認為，透過辯論，才能讓市民清楚了解市政願景，以及未來要帶領台中的方向。

江啟臣昨在后里、豐原路口拜票，並出席「道卡斯綜合服務園區興建工程」開工典禮。江啟臣表示，當初登記時，他與何欣純簽署的都是「公辦政見辯論會」，應該很快就會辦理，請大家期待。

江啟臣競總發言人黃健豪指對手，不同意廿分鐘英語詰問，是怯戰且不願正面回應國際能力檢驗，何指江「迴避辯論」是轉移焦點，應正視「公辦政見辯論會」，回歸闡述市政主軸，用國台語表達。

台中市選委會表示，十七日舉辦台中市長選舉公辦電視政見辯論會，三名市長參選人均勾選辯論選項，將以辯論形式發表政見；依現行法令規定，公辦辯論會並未安排交叉詰問，雖有辯論形式，與候選人面對面交鋒、相互詰問的電視辯論有所不同。