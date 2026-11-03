新竹攻防 綠喊輕軌4年3線 高虹安轟騙票

交通部長陳世凱日前為民進黨新竹市長候選人莊競程站台時，拋出大新竹輕軌要「四年三線齊發」等交通政策規畫。新竹市長高虹安昨上網路節目受訪直言，綠營的動工口號「很夢幻」，行政程序難度太高，根本是選舉騙票；莊競程則重申「四年內一定要讓新竹捷運動工」，解決市民交通痛點。

新竹市因竹科發展與人口成長快速，不少民眾期望有捷運軌道建設，紓解塞車問題。市府交通處指出，交通部去年十一月核定補助「新竹縣市輕軌紅、藍線整合可行性研究」兩千一百萬元；市府今年三月決標，已針對縣市路線整合調整、軌道競合、捷運機廠選址等議題啟動研究，預計明年底完成可行性研究報告送交通部審查。

莊競程日前提出五大交通改革政見，其中一項方案喊出四年內捷運實質動工，還獲陳世凱站台背書，陳指出交通部已經補助紅、藍線可行性研究，未來還有一條綠線，如果莊當選市長，中央會協助，力拚未來四年內達成「三線齊發」。

高虹安昨接受媒體人黃光芹訪問，表示林智堅前市府時期就曾將輕軌紅線可行性研究送交中央審查，但二○二二年被交通部退回，理由是必須檢討機廠用地，並將涉及竹縣的藍線一起納入考量，以增加運量與財務可行性。

高表示，她上任後，市府會同縣府、竹科管理局三方研議，重新整合紅、藍線規畫。

針對莊競程陣營在選前喊出「四年三線齊發」口號，高虹安直言，這在行政程序上完全是「不可能的任務」，以各縣市推動軌道建設經驗來看，平均可行性研究需二年、綜合規畫需四點七年、細部設計則需一點五年，這還不包含後續的施工期。況且綠線目前連可行性研究都還沒做，難以在四年內完成細部規畫、設計與環評等。

高虹安更酸，最近看到「府院黨大軍壓境」，要講政見及政策也不會跟地方政府討論，從總統到中央部會首長輪流站台，彷彿成了民進黨候選人的專屬助選員。

莊競程昨重申，他的目標就是四年內一定要讓新竹捷運動工，同時推動新竹縣市公車聯營、重新盤整路線與班次，務實解決市民的交通痛點。