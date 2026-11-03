聽新聞
0:00 / 0:00

新竹攻防 綠喊輕軌4年3線 高虹安轟騙票

聯合報／ 記者王駿杰／新竹報導

交通部長陳世凱日前為民進黨新竹市長候選人莊競程站台時，拋出大新竹輕軌要「四年三線齊發」等交通政策規畫。新竹市長高虹安昨上網路節目受訪直言，綠營的動工口號「很夢幻」，行政程序難度太高，根本是選舉騙票；莊競程則重申「四年內一定要讓新竹捷運動工」，解決市民交通痛點。

2026九合一選舉

新竹市因竹科發展與人口成長快速，不少民眾期望有捷運軌道建設，紓解塞車問題。市府交通處指出，交通部去年十一月核定補助「新竹縣市輕軌紅、藍線整合可行性研究」兩千一百萬元；市府今年三月決標，已針對縣市路線整合調整、軌道競合、捷運機廠選址等議題啟動研究，預計明年底完成可行性研究報告送交通部審查。

莊競程日前提出五大交通改革政見，其中一項方案喊出四年內捷運實質動工，還獲陳世凱站台背書，陳指出交通部已經補助紅、藍線可行性研究，未來還有一條綠線，如果莊當選市長，中央會協助，力拚未來四年內達成「三線齊發」。

高虹安昨接受媒體人黃光芹訪問，表示林智堅前市府時期就曾將輕軌紅線可行性研究送交中央審查，但二○二二年被交通部退回，理由是必須檢討機廠用地，並將涉及竹縣的藍線一起納入考量，以增加運量與財務可行性。

高表示，她上任後，市府會同縣府、竹科管理局三方研議，重新整合紅、藍線規畫。

針對莊競程陣營在選前喊出「四年三線齊發」口號，高虹安直言，這在行政程序上完全是「不可能的任務」，以各縣市推動軌道建設經驗來看，平均可行性研究需二年、綜合規畫需四點七年、細部設計則需一點五年，這還不包含後續的施工期。況且綠線目前連可行性研究都還沒做，難以在四年內完成細部規畫、設計與環評等。

高虹安更酸，最近看到「府院黨大軍壓境」，要講政見及政策也不會跟地方政府討論，從總統到中央部會首長輪流站台，彷彿成了民進黨候選人的專屬助選員。

莊競程昨重申，他的目標就是四年內一定要讓新竹捷運動工，同時推動新竹縣市公車聯營、重新盤整路線與班次，務實解決市民的交通痛點。

2026九合一選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

陳世凱站台莊競程喊輕軌「四年三線齊發」高虹安：選前開支票是騙票

立院交通委員會台南考察 促3項重大建設加速

告別老舊淤積 新竹雙漁港動用數億元 碼頭、清淤、岸電全面升級

暌違4年…新竹棒球場重啟 迎首場賽

相關新聞

吳宗憲頭城造勢 林國漳啟動車掃

國民黨宜蘭縣長候選人吳宗憲前晚頭城鎮懇託會，超過五百位鄉親高呼「票投三號，有靠山」，立委牛煦庭以「宜蘭外孫」身分大讚吳是「最勇敢男人」，直球對決綠營造謠抹黑與司法威嚇；民進黨林國漳昨展開車掃，「宜蘭隊」合體展現團結氣勢。

游淑貞推智慧門牌 魏嘉賢質疑資安

花蓮縣長候選人游淑貞主張吉安鄉智慧門牌擴大推至全縣，對手魏嘉賢質疑QR Code有遭詐騙利用風險，且門牌辨識度不佳、製作成本偏高。吉安鄉公所回應，二○二三年更新至今未接獲詐騙案，QR Code讓非上班時間通報案增約四成，發揮智慧功能。

新竹攻防 綠喊輕軌4年3線 高虹安轟騙票

交通部長陳世凱日前為民進黨新竹市長候選人莊競程站台時，拋出大新竹輕軌要「四年三線齊發」等交通政策規畫。新竹市長高虹安昨上網路節目受訪直言，綠營的動工口號「很夢幻」，行政程序難度太高，根本是選舉騙票；莊競程則重申「四年內一定要讓新竹捷運動工」，解決市民交通痛點。

蘇巧慧家族利益衝突爭議登上BBC 李四川促說清楚

英國廣播公司「ＢＢＣ」日前報導提到藍、綠候選人相關爭議，點名民進黨新北市長候選人蘇巧慧最大爭議，就是妹妹蘇巧純在父親蘇貞昌擔任行政院長期間獲得政府高額補助，質疑無視利益迴避。國民黨候選人李四川昨直言，蘇巧慧家族應出來說清楚，為何可以取得這麼高的投資金額。民眾黨主席黃國昌也說，蘇巧純違法情節比僑委會前委員長徐佳青「帶兒子去東沙島」嚴重百倍以上。

人設改變？沈伯洋：遇到他們才變凶

民進黨台北市長候選人沈伯洋昨晚接受「新聞面對面」電視專訪時表示，起初民調一度落後對手高達百分之廿，但透過結合線上與線下的「洋流號」社群動員，登記領取「船員證」的卅六萬名支持者中，台北市民將近五成，這股「洋流效應」成功吸引大量首投族與中間選民，有望持續「突破過半」。

再辯一次？蔣萬安指沈伯洋沒把握好

民進黨台北市長候選人沈伯洋競選總幹事吳思瑤昨與台北市長蔣萬安競選總幹事羅智強互加ＬＩＮＥ，為了聯繫第二場辯論事宜。不過，蔣萬安昨質疑沈沒好好把握，都更政策也未在辯論上提出，才想要辯第二次，接下來會讓團隊進行後續的協調。沈伯洋說，他問了四個問題都未得到回覆，時間被蔣拿來攻擊他，「沒好好把握的是蔣萬安」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。