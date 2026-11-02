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當選市長朝小野大發動大罷免？沈伯洋這樣回

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
民進黨台北市長候選人沈伯洋今天出席年代新聞「新聞面對面」錄影，接受媒體採訪。記者余承翰／攝影
民進黨台北市長候選人沈伯洋今天出席年代新聞「新聞面對面」錄影，接受媒體採訪。記者余承翰／攝影

台北市長選舉倒數，民進黨台北市長候選人沈伯洋今接受「新聞面對面」專訪，媒體人直接問到，若遇上議會民進黨朝小野大，會不會發動大罷免？沈伯洋回應說，走到罷免有點太遠，不覺得議員有那麼難溝通。

2026九合一選舉

媒體人黃揚明問到，萬一當選勢必面臨議會內的朝小野大，未來府會狀況要怎麼處理？九月份和前總統陳水扁會面時，有沒有教市政、府會採取什麼方式？他也問到，會不會如同前台北市長柯文哲舉辦便當會？

沈伯洋說，如果是遇到國防、國安議題會比較堅定，但這以外的議題彈性大。講得沒有差很多，盡力會去說服像都市微森林重要，如果地方上說沒有辦法執行，會配合一起溝通，不管是藍綠一定會有誠意去溝通，「我本來就不是走對抗路線。」

至於便當會部分，沈伯洋說，自己很喜歡吃便當也喜歡聊天，上次拜會一些里長「每次和里長講，都會覺得『啊！還有這件事』。」里長就會認為如果他當選，以後可否常來，「400多位里長，我覺得要做得到，做得到沒有那麼困難。」

此外，媒體人蘭萱追問，目前看起來當選機率高，議會朝小野大部分，想到最極端的就是美國總統川普最近說，若兩院都輸掉就會動用強烈否決權，過去台灣立法院就是大罷免，碰到少數市長局面，會不會支持用罷免方式來進行重新改善、改變結構？

沈伯洋說，除非毀憲亂政，走到罷免有點太遠。自己感覺，各式各樣議員都會碰到，不覺得議員有那麼難溝通，現在看到北市議員有強烈在地性格，都是要解決當地問題且問題被討論，溝通都算是順暢。

2026九合一選舉 台北市選舉 沈伯洋 大罷免 朝小野大

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