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細數兩人攜手多項政績 蔣萬安、李四川合體：要選腳踏實地做實事的人

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
國民黨台北市長候選人蔣萬安（前排右四）、新北市長候選人李四川（前排左五）晚間出席董事長開講台北場，爭取選民支持。記者葉信菉／攝影
國民黨台北市長候選人蔣萬安（前排右四）、新北市長候選人李四川（前排左五）晚間出席董事長開講台北場，爭取選民支持。記者葉信菉／攝影

年底選戰倒數26天，台北市長蔣萬安、新北市長候選人李四川今同台出席吳子嘉「董事長開講」，蔣壓軸致詞時，提及過去他與李在台北市頂住壓力、不畏困難推動的多項市政，包括拆公館圓環、信維整宅都更等，呼籲支持者要選擇「腳踏實地、做實事的人」，尤其投票這最後一哩路，大家一定要勇敢站出來。

2026九合一選舉

蔣萬安、李四川今晚九時多一同大進場，兩人進場時，受到現場觀眾熱情歡呼，兩人身上還都被現場民眾貼滿愛心，表達力挺支持。

蔣萬安致詞時表示，這場選舉，大家一定要選擇對的價值、走正確的路，將神聖一票展現人民的力量，投票選擇「腳踏實地、做實事的人」，及清廉正直遵守法治的團隊。

蔣萬安也批民進黨執政這幾年，施政無能、治國無方，對付政敵、打壓異己無所不用其極，並且提到現場的吳子嘉董事長，只是為說真話、對抗金權政治，卻要面對司法追殺，蔣也為吳子嘉的勇氣發聲，表示「一個人的聲音可以被打壓，但全台追求真相的決心絕對壓不下來。」

蔣萬安再提前市長柯文哲，柯同樣面對司法系統，在政治介入的陰影下，柯沒有退卻，面對鋪天蓋地的追殺羞辱依舊挺直腰桿，甚至願意對很多市政議題發表公正客觀評價。蔣說，今天如果司法成為執政者清算政敵的工具，這麼危險時刻已經不是個人問題，而是這個國家，中華民國的民主自由法治重大危機。

蔣萬安說，11月28日是一個重要的關鍵，也是一個價值的選擇，到底要選一個只重包裝、資源堆疊、用司法追家政敵的政黨；還是要選擇一個願意流汗、為大家做實事、敢承擔、重承諾、遵守法紀的人。他呼籲支持者11月28日一定要勇敢站出來，選對的價值，走正確的路，用神聖一票展現人民的力量。

立委羅智強今天也在開講時談到現在的「洋流」，羅說，沈伯洋被端上神壇變成洋流，但民主真的病了、媒體生病了，許多媒體都已經變成民進黨的啦啦隊、執政黨的神話隊，當綠媒政論節目主持人可以唱「台北順起來」，完全沒有監督政府的天職，沒有風骨，沒有節操。

羅也感觸良多地說，前總統馬英九執政時，修理批判馬最多的第一、二名就是吳子嘉及彭文正，但當時他們有被追殺？不過自從民進黨政府上來後，彭文正流亡海外、吳子嘉被司法搜索，現在綠媒都在幫造神，沈伯洋才變成神。

國民黨台北市長候選人蔣萬安（圖）、新北市長候選人李四川出席董事長開講台北場，爭取選民支持。記者葉信菉／攝影
國民黨台北市長候選人蔣萬安（圖）、新北市長候選人李四川出席董事長開講台北場，爭取選民支持。記者葉信菉／攝影

李四川 蔣萬安 吳子嘉 2026九合一選舉 台北市選舉

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