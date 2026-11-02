小物完售比照柯文哲提前關閉募款專戶？ 沈伯洋：周四討論

民進黨台北市長候選人沈伯洋今接受「新聞面對面」專訪，媒體人黃揚明問到沈伯洋目前競選小物都已賣光，過去前市長柯文哲曾提前關閉選舉帳務、終止募款，沈是否比照。沈表示，因為小物成本偏高，周四團隊將開會討論，但收支會全部公開透明，也會盡量看選前是否來得及公開。

沈伯洋表示，競選小物現在確實都賣完，但其實競選小物相關成本因為都是MIT，成本也是滿高，而競選相關收支也都會全部公開，團隊對錢這件事非常非常小心，尤其這也是他第一次選舉不管是律師、會計師、出納，非常小心。

而被問到選舉補助款該如何使用，是否會拿來還之前選舉200萬貸款，沈伯洋說，不會拿來還貸款，貸款是有點像是他被提名了開始前有很多花費，那時本不能開募款，所以就是自己花費，補助款除一筆錢要回流黨中央，剩下他之前一直在提台北研究院，不管有沒有選上台北研究院也需要一個啟動資金，讓研究員研究台北的需求、議題，把報告能夠交出來，這也是功德一件。