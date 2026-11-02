董事長開講台北場 蔣萬安批民進黨打壓異己

國民黨台北市長候選人蔣萬安、新北市長候選人李四川晚間出席董事長開講台北場，蔣萬安細數這四年的政績，包含公館圓環的動工、都更八箭、四年減債四百億等等，他批評民進黨施政無能，竟然還打壓異己，司法已經成為執政者清算的工具，這是中華民國民主自由的重大危機，11月28日是重要的選擇，呼籲民眾選擇願意做事、遵守承諾的候選人。

李四川表示他的對手蘇巧慧選舉看板的數量比他多，很多支持民眾都反應沒看板如何選舉，李四川回應他的看板就是這幾十年對各區的道路、橋樑建設。