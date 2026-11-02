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李四川再轟蘇家投資爭議 對比蘇巧慧看板滿街「我的看板是道路橋梁」

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
國民黨新北市長候選人李四川今晚在台北大直典華出席「董事長開講」。圖／翻攝自「董事長開講」直播畫面
國民黨新北市長候選人李四川今晚在台北大直典華出席「董事長開講」。圖／翻攝自「董事長開講」直播畫面

國民黨新北市長候選人李四川今晚在台北大直典華出席「董事長開講」，再度砲轟民進黨對手蘇巧慧妹妹蘇巧純擔任董事的公司，獲得政府相關投資及補助，卻未揭露與時任行政院長蘇貞昌、立委蘇巧慧的親屬關係。他強調，相關爭議應從法治及道德兩個層面檢視，即使依法辦理，也應向社會交代清楚。

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李四川首先向日前遭檢警搜索的美麗島電子報董事長吳子嘉致意，表示原以為搜索事件後，再也看不到「董事長開講」，呼籲支持者11月28日透過選票爭取正義。

李四川表示，自己從基層三職等公務員做起，歷經40年逐步升至14職等，從未跳過任何職等，父親從小教導他做人要老實、做事要認真，但如今卻感嘆「老實人都被欺負」，認為社會不應如此。

談到蘇巧慧家族投資爭議，李四川指出，蘇巧純擔任董事的公司取得4000多萬元投資及相關補助，當時父親蘇貞昌擔任行政院長、姊姊蘇巧慧擔任立委，質疑申請時未揭露親屬關係。他說，只要依法辦理，政府投資或補助都可以接受，但必須釐清是否符合利益迴避規定，以及道德上是否妥當。

李四川舉例，自己擔任副市長期間，工程完成後相關單位提報敘獎，名單若包括他本人，就必須註明涉及自身利益並迴避核章。他質疑，基層公務員都須遵守利益迴避規範，行政院長家屬申請政府資金，更應接受同樣標準檢驗。

李四川表示，如果相關申請程序完全合法，司法機關也應向全國公務員說明適用標準，不能對基層公務員嚴格要求，卻讓政治人物家屬受到不同待遇。他強調，民主國家應公開透明，不論身分為何，只要依法辦理，都應受到平等對待。

談到與台北市長蔣萬安共事經驗，李四川表示，兩人共同推動台北大巨蛋啟用及舉辦演唱會，也讓捷運東環段如期動工，並推動北環段、南環段工程。他指出，東環段未來可串聯內湖、信義計畫區及其他捷運路線，並與新北汐止地區交通建設銜接，提升雙北交通便利性。

李四川也提到，與蔣萬安共事三年多，市府除推動建設，也償還約400億元債務，認為這些都是實際施政成果，不能只以鮮奶政策評價蔣萬安市政表現。

對於新北選戰，李四川指出蘇巧慧在29區大量設置競選看板，甚至形容光是看板費用可能就抵得上自己的競選經費。他說，自己的看板應該是新北29區的道路與橋梁，強調城市進步靠的是治理能力，而非選舉宣傳。

李四川最後呼籲支持者11月28日踴躍投票，強調「一個國家會變亂，不是壞人太多，而是沉默的人太多」，希望認同實在做事的選民勇敢表態，用選票決定城市未來。

李四川 蘇巧慧 2026九合一選舉 新北市選舉

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