青鳥潑髒水、自己營造陽光正向？ 沈伯洋強調：絕不玩兩面手法

民進黨台北市長候選人沈伯洋今接受「新聞面對面」專訪。現場媒體人蘭萱問到，現在形象是陽光正向，但會不會髒水都由青鳥、側翼來潑？沈伯洋強調，「我不是玩這種兩面手法的人，這是一定的。」被追問若說了沒有辦法阻止？沈說，那就再說一次。

媒體人蘭萱問到，就以目前選戰來看，沈伯洋太成功，但接下來要面對爭取中間選民，而這群人也會對於沈伯洋這個人的過去、現在好奇，現在營造陽光正向的沈，那陽光正向真的是你嗎？若當選政策能否始終如一？如果改變為什麼會改變？如果錯了願不願意承認？

蘭萱更追問，從過往一些臉書發言，多少會有激進言論，若和現在看難道是「情緒管理有問題嗎？」尤其是青鳥、側翼，若碰上非支持者「會不會就由側翼和青鳥來救？髒水我們來潑？採取分工合作方式」類似萬安女孩等「出征文化你喜歡嗎？」

沈伯洋回應，自己還算是陽光正向的人，但假設若走在路上有人突然攻擊他女兒，一定會罵髒話，不會因為這樣就說不陽光正向「像是傅崐萁罵我人渣，我就是...」尤其國會2024、2025年激烈衝突，對他來說紅線就是國安、國防，當時誇張到舉手發言就會被說散會，搶麥克風就被推下台，最近遭到中共跟監，這時候是要生氣。

至於出征的部分，沈伯洋強調，一定會出來反對出征，像是東發號、鬍鬚張等，不管是側翼、友軍等都會畫上幾道紅線不能做，包含對方的家人、歌仔戲，他當時受訪就直接說個人非常不認同，一開始就說選舉就是不要碰家人，能呼籲就呼籲。

另外，有關側翼和青鳥來潑髒水，自己則是陽光正向形象。沈伯洋強調，「我不是玩這種兩面手法的人，這是一定的。」自己也有看過研究，不可能要求激進支持者要求冷靜，所以不是說要求不要講這些，而是不要操作對立。蘭萱追問如果說了也沒辦法？沈強調，那就再說一次。