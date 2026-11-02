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洪孟楷轟沈伯洋迴避毒駕修法 爆氣批民進黨：1128投不信任票

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
國民黨立委洪孟楷批評民進黨台北市長候選人沈伯洋對毒駕致死修法的立場，並力挺蔣萬安、李四川，呼籲選民11月28日用選票向民進黨政府表達不滿。圖／翻攝自「董事長開講」直播畫面
國民黨立委洪孟楷批評民進黨台北市長候選人沈伯洋對毒駕致死修法的立場，並力挺蔣萬安、李四川，呼籲選民11月28日用選票向民進黨政府表達不滿。圖／翻攝自「董事長開講」直播畫面

國民黨立委洪孟楷今晚在台北大直典華出席「董事長開講」，砲轟民進黨台北市長候選人沈伯洋迴避毒駕致死修法爭議，質疑他未提出相關修法版本，卻反對提高刑責。他也力挺台北市長蔣萬安及國民黨新北市長候選人李四川，呼籲選民11月28日踴躍投票，向中央執政的民進黨政府投下不信任票。

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洪孟楷首先向美麗島電子報董事長吳子嘉致意，稱讚他是不畏強權、捍衛新聞自由的勇者，強調人民可以賦予執政者權力，但執政者表現不佳時，人民也有權收回。

洪孟楷隨即話鋒一轉，提及今年5月新北市中和區發生的毒駕事故，一對姊妹騎機車停等紅燈，遭後方毒駕車輛撞擊，造成一死一重傷。他表示，無辜民眾守法停等紅燈卻遭遇橫禍，因此主張對毒駕致死者提高刑責，最重可處死刑。

洪孟楷指出，立法院上周三讀通過相關修法，過去已有56名立委提出版本，涵蓋國民黨、民進黨及民眾黨立委，卻未見沈伯洋提案。他質疑，沈伯洋若真重視毒駕問題，為何沒有主動提出修法，並批評沈在辯論會面對蔣萬安追問時也不敢正面回應。

洪孟楷表示，在野黨版本主張對符合條件的毒駕致死者，最重處死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑，行政院版本則主張將刑責由3年至10年提高為5年至12年。他質疑沈伯洋是否仍堅持反對死刑，以及是不是認為5年至12年的刑責足以保障無辜民眾生命。

談到雙北選戰，洪孟楷形容「李四川代表實在，蔣萬安代表做事」，認為兩人若能攜手合作，有助雙北持續推動建設，呼籲選民支持「實在做事」，而非「虛巧花言」。

洪孟楷也提到王姓女中尉輕生事件，質疑涉及霸凌及不當對待，批評國防部初期回應及國防部長顧立雄面對立委質詢的態度，認為軍人生命不應受到輕忽。

洪孟楷最後將矛頭指向民進黨政府，批評執政者為延續政權而迴避問題，強調人民手中的選票才是監督政府最重要的力量。他呼籲11月28日不僅要選擇願意做事的候選人，更要「對現在中央執政的民進黨政府投下一張不信任票」，讓執政者反省、謙卑並傾聽民意。

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