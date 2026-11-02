洪孟楷轟沈伯洋迴避毒駕修法 爆氣批民進黨：1128投不信任票

國民黨立委洪孟楷今晚在台北大直典華出席「董事長開講」，砲轟民進黨台北市長候選人沈伯洋迴避毒駕致死修法爭議，質疑他未提出相關修法版本，卻反對提高刑責。他也力挺台北市長蔣萬安及國民黨新北市長候選人李四川，呼籲選民11月28日踴躍投票，向中央執政的民進黨政府投下不信任票。

洪孟楷首先向美麗島電子報董事長吳子嘉致意，稱讚他是不畏強權、捍衛新聞自由的勇者，強調人民可以賦予執政者權力，但執政者表現不佳時，人民也有權收回。

洪孟楷隨即話鋒一轉，提及今年5月新北市中和區發生的毒駕事故，一對姊妹騎機車停等紅燈，遭後方毒駕車輛撞擊，造成一死一重傷。他表示，無辜民眾守法停等紅燈卻遭遇橫禍，因此主張對毒駕致死者提高刑責，最重可處死刑。

洪孟楷指出，立法院上周三讀通過相關修法，過去已有56名立委提出版本，涵蓋國民黨、民進黨及民眾黨立委，卻未見沈伯洋提案。他質疑，沈伯洋若真重視毒駕問題，為何沒有主動提出修法，並批評沈在辯論會面對蔣萬安追問時也不敢正面回應。

洪孟楷表示，在野黨版本主張對符合條件的毒駕致死者，最重處死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑，行政院版本則主張將刑責由3年至10年提高為5年至12年。他質疑沈伯洋是否仍堅持反對死刑，以及是不是認為5年至12年的刑責足以保障無辜民眾生命。

談到雙北選戰，洪孟楷形容「李四川代表實在，蔣萬安代表做事」，認為兩人若能攜手合作，有助雙北持續推動建設，呼籲選民支持「實在做事」，而非「虛巧花言」。

洪孟楷也提到王姓女中尉輕生事件，質疑涉及霸凌及不當對待，批評國防部初期回應及國防部長顧立雄面對立委質詢的態度，認為軍人生命不應受到輕忽。

洪孟楷最後將矛頭指向民進黨政府，批評執政者為延續政權而迴避問題，強調人民手中的選票才是監督政府最重要的力量。他呼籲11月28日不僅要選擇願意做事的候選人，更要「對現在中央執政的民進黨政府投下一張不信任票」，讓執政者反省、謙卑並傾聽民意。

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