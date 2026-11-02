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蔣萬安陣營攻擊人設 沈伯洋：立法院攻防「遇到他們才變兇」

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
民進黨台北市長候選人沈伯洋今天出席年代新聞「新聞面對面」錄影，接受媒體採訪。記者余承翰／攝影
民進黨台北市長候選人沈伯洋今天出席年代新聞「新聞面對面」錄影，接受媒體採訪。記者余承翰／攝影

民進黨台北市長候選人沈伯洋今接受「新聞面對面」專訪。主持人謝震武問到有關「洋流」人數會不會都是外縣市？尋求連任的台北市長蔣萬安團隊攻擊「人設」問題。沈伯洋回，依36萬份船員證，可看出北市民有近5成；至於人設部份是立法院法案攻防，遇到他們才會變兇，「把我摔下來，我也覺得沒關係嗎？」

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沈伯洋被問到有關「洋流」有多少台北市民，他說，透過洋流號的船員證統計，目前總計36萬，北市民有將近5成，但不會擔心這件事情，畢竟這是一群人，但這群會向家人、朋友鼓勵出來投票也是最重要。

沈伯洋說，傳統選戰步調有固定SOP，「但我一開始不想要SOP，很想從頭到尾講政策。」但是也有人認為之前選舉提了400、500項政策，沒有人記得哪些，要用大型政策去深植人心。不過，他認為台北人是關心政策，只是要有參與感，所以堅持一定要講完政策，後續也辦「市長你給我聽好」洋流也一點點出來。

至於「洋流」興起，沈伯洋說，目前團隊沒有討論過怎麼興起，但自己跑下來認為，是一群符合城市想像的大眾，而選戰當初蔣萬安支持度領先「那時候策略應該就是不理我，但這也合理。」所以自己一步一腳印去認識不同產業、商圈、協會等，到了有一定階段後被說是蟑螂、老鼠，反而加成效果。

另外，主持人謝震武以「洋流」視覺有沒有給權利金，開玩笑指辯論當天模仿他在採訪台北市長蔣萬安的「我在想剛才回答的那內容，跟我的題目有沒有搭？」並且問到辯論時，是否有覺得蔣萬安有回答到題目。

沈伯洋說，覺得問題沒有被回答到，但是不意外，因為過去交鋒時，不容易得到回應，所以當初辯論的受眾就是給剛打開電視、沒有想要支持誰，但能清楚知道他想拋出對城市的付出。「所以當對手講到我毒品這些，幾乎都不會回，如果我回，就會變成鬥嘴，不想看電視。」所以這次有達到目標，但要給市民評分。

謝震武也問到，有關蔣萬安陣營都一直攻擊今天的沈伯洋和明天沈伯洋是不是同一個？沈伯洋說，對手競選團隊的核心從立法院就認識他，遇到他時都在法案的攻防，「遇到他們才變兇；把我摔下來，我也覺得沒關係嗎？」但是現在劉克襄老師、學生時期同學們都有出來說，所以沒有要陷入這樣的細節。

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沈伯洋 人設 謝震武 2026九合一選舉 台北市選舉 蔣萬安

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