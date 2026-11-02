遭搜索後大直開講 吳子嘉連批賴、沈、蘇…揚言向國際申訴

美麗島電子報董事長吳子嘉今晚在台北大直典華舉辦「董事長開講」，連番批評總統賴清德、民進黨台北市長候選人沈伯洋及新北市長候選人蘇巧慧。他質疑蘇巧慧妹妹蘇巧純擔任董事的公司，獲台灣中小企業銀行及國發基金合計4500萬元投資，要求公開審查及利益迴避資料；也批評沈伯洋過去言論撕裂社會，指控賴清德領導的民進黨背離反特權理念。

吳子嘉以「新聞自由與國家權力」為題演說，談到日前遭檢警搜索住家及「美麗島電子報」辦公室，並扣押手機。他表示，願意接受調查，但手機內存有大量採訪資料及消息來源，質疑搜索新聞機構的必要性，以及未來還有多少人願意向媒體提供資訊。

「新聞自由是人民的權利，不是總統的恩賜。」吳子嘉說，搜索當天辦公室一度停工、晚間直播停止，認為偵查行動已傷害新聞自由，並以「司法暴力」形容此次搜索。他強調，即使取得搜索票，搜索必要性及扣押範圍仍應接受檢驗，已請律師保全相關紀錄，選後將提交國際新聞自由組織、國際媒體及人權機構，要求獨立檢視。

吳子嘉也點名賴清德，質疑民進黨過去主張新聞自由、司法獨立及行政中立，執政後更應落實承諾，不能讓新聞工作者因擔憂消息來源曝光而不敢監督權力。

談到新北選戰，吳子嘉指出，蘇巧純擔任董事的曠世智能公司，先後獲台灣中小企業銀行投資2500萬元、國發基金投資2000萬元，合計4500萬元，且國發基金投資時，蘇貞昌擔任行政院長。他要求主管機關說明審查依據、風險評估、利益迴避程序及投資績效。

吳子嘉說，政治人物家屬可以經商，也不能僅憑親屬關係認定有罪，但涉及國家資金就應接受監督。他反問「追問國家投資哪裡有負面？要求公開資料哪裡不陽光？」強調「陽光不是競選的形容詞，資料攤開來就是最大的陽光」。

吳子嘉另批評沈伯洋過去談罷免時使用「剷除」等字眼，並將不同政治立場者與賣國、共產黨代理人連結，認為相關言論加深社會對立。他也質疑沈伯洋與蘇巧慧提出的南港、汐止智慧醫療構想，以及沈伯洋的市民大道改造規畫，應交代土地、交通、停車、預算及工期等配套，不能僅憑人氣爭取支持。

吳子嘉痛批賴清德領導的民進黨背離反特權理想，要求以相同標準檢視蘇巧慧家族投資爭議。演說最後，他表態支持台北市長蔣萬安及國民黨新北市長候選人李四川，但強調仍會監督，「我今天替你們加油，明天你們若做錯，我照樣批評。」